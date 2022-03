Bissendorf

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei eine Unfallflucht in der Wedemark schnell aufklären konnte.

Die 47-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 17.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Straße Am Kummerberg in Bissendorf in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung der Straße Hellenfeld war ein weißer Seat geparkt. Die Frau beobachtete, dass aus dem Hellenfeld ein Mercedes Sprinter nach rechts in den Kummerberg abbog und dabei den Seat touchierte. Der Anstoß war so kräftig, dass er für die Zeugin in ihrem Wagen auch zu hören war.

Der Fahrer des Sprinters entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Zeugin hatte sich jedoch das Kennzeichen gemerkt, sodass die Polizei noch am selben Tag den Fahrzeugführer ermitteln konnte. Dieser gab in einer ersten Befragung an, den Unfall nicht bemerkt zu haben.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei Mellendorf befand sich das beschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Auch hier konnte die Zeugin weiterhelfen: Dieses Kennzeichen hatte sie sich ebenfalls notiert und sogar einen Zettel an dem Fahrzeug hinterlassen, um sich als Zeugin zur Verfügung zu stellen. Der Seat weist eine Beschädigung am Kotflügel hinten links auf, die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von Frank Walter