Wedemark

Eine Hochgeschwindigkeitsbahntrasse durch die Wedemark – das provoziert Kritik in der Gemeinde, die in ihren wertvollsten Naturflächen Moore und Brelinger Berg durchschnitten würde. Woanders in Niedersachsen sind andere Naturräume oder dicht besiedeltes Gebiet betroffen. Kein Wunder, dass die Deutsche Bahn (DB) Netz in ihrer jüngsten Online-Informationsveranstaltung zur Planung etwa 550 Teilnehmer mit Kopfhörern an digitalen Geräten zählte. Aus den etwa 250 eingegangenen Fragen und Kommentaren gingen die Wedemärker mit nur schmaler Ausbeute an definitiven Antworten zu möglichen Trassenverläufen vor Ort hervor.

„Wir beantworten sie alle gerne, auch im Nachgang“, versicherte Matthias Hudaff von der Hannover DB Netz AG der Deutschen Bahn. „Hier haben wir versucht, einen guten Ausschnitt der Fragen zu geben. Jedes Thema wird beantwortet. Es ist viel und anspruchsvoll, eine große Aufgabe“, betonte er. Und am Ende der Veranstaltung, die schon die siebte landesweit in dem Format war, befürchtete er auch zu Recht, die Zuhörer könnten sich erschlagen fühlen vom Umfang der Informationen. Eine Unmenge Fakten waren zu durchwandern, bis am Ende kaum konkrete Erkenntnisse zur Wedemark zu hören waren.

Was macht die DB zurzeit?

„Wir untersuchen drei Grundvarianten und erarbeiten die Ergebnisse bis Ende des Jahres“, erläuterte Hudaff. 300 Fachleute, davon 200 im Abschnitt Hannover, seien daran, die notwendigen Daten und Fakten zu ermitteln, „um die bestmögliche Gesamtlinie zu entwickeln“. Der Streckenabschnitt Hamburg–Hannover befinde sich in der ergebnisoffenen Vorplanung. Wer jetzt in der digitalen Darstellung auf die entworfenen Korridore schaue, sehe auch breite, weiße, leere Bereiche. „Sie sind der Hinweis, dass dort für eine Planung die Raumwiderstände durch Natur oder Infrastruktur besonders groß ist“, erläuterte der Bahnexperte.

Die Planer legen mögliche Trassen in die Korridore; das werde aktuell betrachtet. „Wir entwickeln die Prüfkriterien dazu laufend. Es gibt keine Vorbewertungen“, versicherte Hudaff. Auch den Kriterienkatalog stelle die DB ins Internet. Die Fachleute hätten den Auftrag, eine Fahrzeitersparnis auf der Strecke von elf Minuten zu erreichen – sowohl eine Ausbaustrecke wie eine Streckenführung mit Ortsumgehungen werde einbezogen. Die Grundgeschwindigkeit der ICE-Züge von Tempo 250 sei bei einer Neubaustrecke der Hauptfokus.

Fachleute suchen engpassfreie Trassen Die DB Netz AG ist als Schieneninfrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn für das Streckennetz inklusive aller Anlagen verantwortlich. Das jetzige Verfahren soll das Streckennetz um eine ICE-Verbindung Hamburg-Bremen-Hannover für den schnelleren Reiseverkehr optimieren – angestrebte Fahrzeitersparnis zwischen Hamburg und Hannover: elf Minuten. Die DB Netz hat die Aufgabe, die notwendigen Daten zu erheben und Variantenentwürfe mit Kosten-Nutzen-Rechnungen zu liefern. Berücksichtigt werden sollen aber alle Verkehrsbedürfnisse, auch der pünktliche Güterverkehr just in time. Insgesamt versteht die DB Netz ihren Auftrag darin, ein leistungsfähiges Verkehrssystem herzustellen mit engpassfreien Trassen. Einen exakten Auftrag seitens des Bundes gebe es nicht, so die DB. Der sogenannte Deutschlandtakt sei kein eigenes Planungsziel. Letztlich wird der Bundestag entscheiden, welche Variante in Detailplanung weitergeführt wird. Dabei steht es dem Parlament frei, auch Kompromisslösungen zwischen Bestandsausbau und Neubau zu beschließen. Die Entscheidung wird für 2023 vorbereitet. Informationen zum Projekt bietet die Bahn unter www.hamburg-bremen-hannover.de.

In die Tiefe gehen vor Ort

Den Kriterienkatalog wollen die DB-Fachleute in die Regionen tragen und haben auch schon viele Gespräche mit Betroffenen geführt. „Warum wird die genaue Trassenabarbeitung nach Kriterien nicht transparent gemacht? Das wäre heute dringend geboten“, insistierte ein Wedemärker Frager. „Werden wir erst im Herbst vor vollendete Tatsachen gestellt? Gibt es keine Runden Tische?“ Der DB-Sprecher ermunterte: „Kommen Sie auf uns zu, wir wollen die Menschen mitnehmen.“

Allerdings gefiel eine Einschränkung der DB nicht allen. „Wir kommen gern vor Ort, wir haben den Dialog angeboten. Die Erfahrung sagt uns, dass es gut ist, sich mit den Kommunen und Landkreisen abzustimmen, in welchem Kreis der Dialog ausgeführt werden soll“, sagte Hudaff. Um die Bürger zu beteiligen, sollte der Rahmen mit den kommunal Verantwortlichen abgestimmt sein.

Bürgerinitiativen sind am Ball

Aktionen gegen eine Trassenführung durch die Wedemark haben zwei örtliche Bürgerinitiativen bereits angekündigt. Die Bürgerinitiative (BI) Brelinger Berg platziert ab 12. und 13. Februar Protestbanner am Brelinger Berg und am Bissendorfer Moor. „Bürger für eine lebenswerte Wedemark“ (BLW), die frühere Bürgerinitiative gegen die schon einmal so geplante Y-Trasse, will den damals jahrelangen Widerstand wieder aufleben lassen und sich mit Gleichgesinnten kurzschließen. „Wir wollen den 2015 im Dialogforum Schiene Nord in Celle gefundenen Kompromiss Alpha-E zurück in den Fokus rücken“, erklärte Christoph Chilla nach der DB-Veranstaltung. Der Kompromiss hieß Ausbau statt Neubau.

Bürgermeister will Dialog organisieren

„Die heutige Informationsveranstaltung der DB für das Bahnprojekt Hamburg/Bremen Hannover hat eine bemerkenswerte Resonanz gehabt“, stellte Bürgermeister Helge Zychlinski im Nachgang fest. Das zeige, wie wichtig das Thema für die Bevölkerung sei. Allerdings hätten sich für ihn keine neueren konkreten Erkenntnisse aus den Ausführungen ergeben. Positiv bewertet der Bürgermeister der Wedemark die Dialogbereitschaft der Planerinnen und Planer. „Wenn das Angebot ernst gemeint ist, werden wir sehr gerne eine Dialogveranstaltung bei uns organisieren, in der Bürgerinnen und Bürger sowie Interessengemeinschaften und Institutionen dezidiert mit den Verantwortlichen über die möglichen Korridore durch die Gemeinde und deren Chancen und Risiken diskutieren können.“

Es sei mehrfach deutlich gemacht worden, dass schlussendlich die Politik über die Umsetzung zu befinden habe, verdeutlichte Zychlinski. „Wir werden hier unseren Einfluss nutzen, um die verträglichste Lösung zu realisieren.“

Von Ursula Kallenbach