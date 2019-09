Wedemark

Aus organisatorischen Gründen muss die Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle im Wedemärker Rathaus in Mellendorf am Mittwoch, 4. September, ab 15 Uhr geschlossen bleiben. Darauf weist Gemeindesprecher Ewald Nagel hin. Er bittet um Verständnis und empfiehlt Bürgern, bei dringenden Angelegenheit auf andere Zeiten oder andere Zulassungsstellen in der Region Hannover auszuweichen.

Dazu lesen Sie auch

Öffnungszeiten: So hat das Rathaus geöffnet

Von Sven Warnecke