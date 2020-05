Nun ist da, der Moment, auf den alle gewartet haben. Die Kirchen dürfen wieder öffnen. Und doch verhält es sich mit der Vorfreude auf die Rückkehr auf die Kanzel irgendwie merkwürdig. Dies jedenfalls sagt Brelingens Pastorin Debora Becker. Denn nicht alles an der Zwangspause war schlecht.

Zurück in die Kirche – aber warum eigentlich?

Wedemark - Zurück in die Kirche – aber warum eigentlich?

Wedemark - Zurück in die Kirche – aber warum eigentlich?