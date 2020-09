Mellendorf

„Zusammen Wedemark“: Das ist der dringende Aufruf an alle Wedemärker, die lokalen Betriebe und Unternehmen zu unterstützen. Auf der Internetplattform sind aktuell 279 von ihnen aus allen Ortsteilen mit ihren Leistungen zu finden – von der mobilen Fußpflege bis zum großen Logistikunternehmen. Die Initiative mobilisiert das Wir-Gefühl der Wedemärker gegen die wirtschaftlichen Folgen von Corona, aber sie will noch viel mehr.

Für den Erfolg der Initiative interessiert sich auch Hendrik Hoppenstedt, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin in Berlin und CDU-Bundestagsabgeordneter aus Burgwedel. Er traf sich jetzt mit den Akteuren in Mellendorf und möchte auch danach unbedingt weiter informiert werden: Haben die Aktivitäten in der Wedemark den Unternehmen messbar über die coronabedingten Schließungen und Umsatzeinbußen geholfen? „Beispielhaft“ jedenfalls nannte er, was er hörte – „Kompliment!“

Umfrage soll Wirkung ermitteln

Die Initiative selbst will ihre Wirkung demnächst mit einer Umfrage bei Betrieben und Käufern feststellen, voraussichtlich über die sozialen Medien. Infrage steht auch, wie sich das Kaufverhalten der Menschen in dieser schwierigen Zeit verändert und vielleicht neu eingependelt hat. Denn hin zum Interneteinkauf schien bei Ausbruch der Pandemie abrupt der einzige Weg zu führen – und damit zusätzlich zur Lähmung der örtlichen Geschäftswelt.

„Wir wollen wissen: Kaufen die Leute jetzt wieder mehr?“, erläuterte Maik Deneke, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung ( MIT) der CDU Wedemark. Erste Gespräche mit Antonia Hingler als Wirtschaftsförderin der Gemeinde habe die MIT bereits Ende 2019 geführt, noch ohne von Corona zu ahnen. Aber das Ziel war klar: die Wirtschaft zu stärken und den Standort Wedemark abzusichern.

Hoppenstedt findet es „total beeindruckend“

Spontan schlossen sich vier Aktive aus den Vorständen der Wedemärker Gewerbevereine MPM ( Mellendorf), IBK ( Bissendorf), GZE ( Elze) und der MIT mit der Wirtschaftsförderin zusammen. Eine erste Plakataktion verbreitete die Idee. „Schon drei Tage nach unserem ersten Gespräch am 24. März stand die Website“, berichtete Silke Hanebuth stolz. Die Maklerin – in Lebensgemeinschaft mit Deneke – ist ebenfalls MIT-Vorstand. Eine Videobotschaft von Bürgermeister Helge Zychlinski unterstützte das Vorhaben.

Unglaublich viele Aktionen folgten bis heute. Die Website mitsamt Unternehmensdatenbank informierte in Corona-Schließzeiten besonders über den Liefer- und Abholservice, eine Facebook-Seite gibt Informationen auch über Fördermöglichkeiten, wenn der Betrieb nicht läuft. Gewinnspiele wurden ausgelobt, Plakate mit Hygieneregeln an Betriebe verteilt, ebenso Alltagsmasken, als diese wieder öffnen durften. „Total beeindruckend, wie das hier in dieser Geschwindigkeit auf die Beine gestellt wurde“, meinte Hoppenstedt.

Gastronomie und Hotels leiden weiter

„Dabei sind wir auch zu Ansprechpartnern der Unternehmen geworden“, sagte Silke Hanebuth. Viele Unterstützer meldeten sich, Betriebe stellten Plakatwände zur Verfügung. „In den sozialen Medien haben wir eine große Reichweite“, berichtete Deneke. „Da häuften sich die Posts. Vor allem die Gastronomie hat profitiert.“ Genau diese leide aber nach wie vor erheblich, ebenso die Hotelbranche in der Wedemark, das Catering und der Tourismus, erläuterte die Wirtschaftsförderin dem nachfragenden Staatssekretär. Viele Betriebe hätten ihre Reserven aufbrauchen müssen. Der Bund steuere noch einmal nach in Förderprogrammen mit Soforthilfen, sagte Hoppenstedt. Er machte aber auch klar, dass es keine Vollkaskoversicherung für Unternehmen gebe. „Wir machen schon fast alles und verschulden uns dafür hoch.“

Unter Corona-Zwang hätten sich zahlreiche Unternehmen neue Absatzgebiete geschaffen, und damit fielen sie Hingler zufolge aus den Zuschussbedingungen heraus. Es gebe Einzelfälle, die passten nicht unter die Hilfsschirme. So seien die Gästeführungen ganz ausgesetzt in diesem Jahr, und auch Kulturveranstalter, Künstler und Schausteller seien in Schwierigkeiten. Einig waren sich Hoppenstedt und Hingler, dass vielen Selbstständigen die Hürde, für Arbeitslosengeld-II-Hilfe „ins Amt gehen zu müssen“, diskriminierend erscheine. „Wir überlegen, wie wir davon wegkommen“, sagte Hoppenstedt.

Initiative fördert Digitalisierung

Viele mittelständische Wedemärker Betriebe haben gelernt – auch mithilfe der Initiative und der Wirtschaftsförderin –, digitale Chancen zu nutzen. „Nicht jedes Schuhgeschäft und jeder Buchhandel muss gleich einen Internetshop eröffnen. Aber sie sollten digital sichtbar sein“, betonte Hingler. An der Schnittstelle von lokal und digital werde Zusammen Wedemark weiter arbeiten.

„Die nächsten Fragen sind: Wie sieht die Struktur von Arbeit demnächst aus, in der Firma und digital? Und was kosten den Mittelständler digitale Arbeit und die notwendige IT-Sicherheit?“, führte Hingler an. „Wir wollen einen Mediaplan erstellen, wie wir einen Mehrwert für Unternehmen und die Bürger schaffen.“ Aus dem Digitalfonds der Region Hannover seien dafür aktuell 6000 Euro zugesagt, auch Zuschüsse vom Bund seien beantragt.

Von Ursula Kallenbach