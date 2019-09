Wedemark

Einen Schaden von rund 5000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer hinterlassen, dessen Fahrzeug zwischen Sonnabend und Sonntag in Resse an der Osterbergstraße vermutlich nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Ein dort geparktes Auto wurde dabei stark beschädigt. Aufgrund von Hinweisen gelang es der Polizei zwar, das Fahrzeug des Unfallverursachers zu ermitteln. Wer tatsächlich aber am Steuer gesessen hat, ist bislang nicht klar. Zeugen, die diesen Unfall gesehen haben, können Hinweise an die Polizei in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 geben.

Volvo in Mellendorf beim Rangieren beschädigt

Gleiches gilt für die Unfallflucht, die der Polizei aus Mellendorf gemeldet worden ist. Dort hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren an der Pechriede nicht aufgepasst und rammte dabei einen dunkelblauen Volvo. Der Schaden liegt dort bei rund 500 Euro.

Von Rebekka Neander