Brelingen

An der Grundschule Brelingen gibt es zwei positiv auf das Coronavirus getestete Personen. Laut Bürgermeister Helge Zychlinski sind ein Kind und eine Lehrkraft betroffen. Am Freitag werde deshalb nur Distanzlernen möglich sein. Es sei nun am Gesundheitsamt der Region Hannover zu entscheiden, wer in Quarantäne müsse, so der Bürgermeister.

In Quarantäne befinden sich nach wie vor eine Gruppe der Kita Elze samt vier Betreuerinnen. „Weitere Positivfälle sind dort aber nicht hinzugekommen“, sagte Zychlinski.

Vor dem Schulzentrum steht jetzt Desinfektionsmittel

Am Schulzentrum in Mellendorf hat die Gemeinde mittlerweile die Waschstraße vor dem Eingang für die kalten Temperaturen umgerüstet. Das Wasser ist zum Schutz vor Frostschäden abgestellt. Stattdessen stehen dort jetzt Spender mit Desinfektionsmittel für die Gymnasiasten und Gesamtschüler sowie deren Lehrer bereit.

Das Gesundheitsamt der Region meldete am Donnerstagmittag für die Wedemark 33 aktuell infizierte Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 32,9 und damit nur halb so hoch wie der Regionsschnitt.

Von Frank Walter