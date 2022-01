Elze-Bissendorf

Die Polizei in der Wedemark wirft aktuell ein wachsames Auge auf Gespanne. In Elze fiel einer Streifenwagenbesatzung am Mittwoch auf der Plumhofer Straße ein 28 Jahre alter Fahrer auf, der hinter seinem Transporter einen Anhänger zog. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann für den Anhängerbetrieb keine entsprechende Eintragung in seiner Fahrerlaubnis hat. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In Bissendorf fiel der Polizei am selben Tag ein 39 Jahre alter Mann auf, der mit einem E-Scooter auf der Mellendorfer Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Gefährt nicht entsprechend versichert ist. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Sven Warnecke