Wedemark

Bei zwei Verkehrsunfällen auf der Landesstraße 190 in der Wedemark ist am Sonnabend ein Schaden von circa 10 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei in Mellendorf bog gegen 10.20 Uhr ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer in Elze-Bennemühlen vom Kaffeedamm nach rechts auf die Robert-Koch-Straße ab. Dabei habe er offenbar den von links kommenden Honda eines ebenfalls aus der Wedemark kommenden 25-Jährigen übersehen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro.

Anzeige

Etwa eine Stunde später bemerkte ein 57 Jahre alter Autofahrer aus Heidelberg zwischen Schlage-Ickhorst und Scherenbostel zu spät, dass ein vor ihm fahrender 27 Jahre alter Nordrhein-Westfale seinen VW Touran verkehrsbedingt anhalten musste. Der Heidelberger fuhr mit seinem Škoda auf das stehende Auto auf. Den Schaden an beiden Fahrzeugen bezifferte der Polizeisprecher auf etwa 7500 Euro.

Weitere HAZ+ Artikel

Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke