Mellendorf

Einen Schaden von rund 300 Euro beklagt die Eigentümerin eines schwarzen Opel Corsa, den sie am Freitag, 21. Februar, gegen 9 Uhr in der Parkbucht Williges Worth gegen über der Einmündung Grabenweg abgestellt hatte. Als die Frau gegen 12 Uhr zurückkam, bemerkte sie einen Schaden an der linken vorderen Felge sowie an der Fahrertür.

Ebenfalls am Freitag, diesmal jedoch zwischen 15.45 und 16.15 Uhr, beschädigten Unbekannte eine weiße Mercedes A-Klasse auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Burgweg in Mellendorf. Betroffen ist die rechte Heckseite. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 150 Euro.

Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Rebekka Neander