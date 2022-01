Mellendorf

Die mittlerweile über Monate reichende Serie von Taschendiebstählen in Einkaufsmärkten in der Wedemark setzt sich fort. Nachdem erst am Montag eine 71-Jährige ihre Geldbörse in einem Geschäft an der Wedemarkstraße eingebüßt hatte, schlugen die unbekannten Täter am Mittwoch gleich zweimal in einer Discounterfiliale am Burgweg ebenfalls in Mellendorf zu.

Lesen Sie auch Wieder Taschendiebstahl in Mellendorf

Klassische Masche in Mellendorf: Ein Täter lenkt ab, einer greift zu

Gegen 10.20 Uhr wurde einer 57-jährigen Frau in dem Markt die Geldbörse aus ihrem Einkaufswagen gestohlen. Als die Frau am Gemüsestand war, stellte sich ein Mann dicht neben sie und gab ihr durch Gesten und unverständliche Worte zu verstehen, dass sie ihm Gemüse reichen solle. Auf diese Weise abgelenkt muss eine weitere Person die Geldbörse aus der Tasche genommen haben, die sich im Einkaufswagen befand.

Der Mann, der die Frau abgelenkt hat, wird als 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, von normaler Gestalt und ausländischem Aussehen beschrieben. Er trug eine schwarze Brille und war mit einer dunklen Hose, einer anthrazitfarbenen Fleecejacke und einem dunkelgrünen Basecap bekleidet. Außer Geld befanden sich auch Girokarten im Portemonnaie.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zweites Opfer der Taschendiebe ist ein 83-Jähriger Mann

Nicht so detailliert ist die Personenbeschreibung zum zweiten Fall, aber die Masche war die gleiche: Vermutlich dieselbe Person hat im selben Einkaufsmarkt in der Zeit zwischen 11 und 11.30 Uhr einen 83-jährigen Mann am Obststand angesprochen. Der Täter gab dem Senioren in einer ausländischen Sprache, vermutlich Polnisch, zu verstehen, dass dieser ihm ein paar Äpfel herübergeben solle. Dies tat der ältere Herr auch mehrfach. Später an der Kasse stellte er dann fest, dass ihm aus seiner Handgelenktasche die Geldbörse mit Bargeld,Girokarten und diversen Papieren entwendet worden war. In diesem Fall wird der Täter als circa 50 Jahre alt und ebenfalls 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben.

Zeugen sollten sich dringend im Polizeikommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770, melden.

Von Frank Walter