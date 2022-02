Wedemark

Als eine von 35 „Kinderfreundlichen Kommunen“ fordert die Gemeinde Wedemark die Gesellschaft dazu auf, die Interessen von Kindern in der Corona-Pandemie stärker in den Fokus zu nehmen. Bürgermeister Helge Zychlinski verknüpft dies mit konkreten Forderungen an Bund und Land.

35 Bürger- und Oberbürgermeister unterzeichnen Zwischenruf

Kinderrechte sollen in der Gemeinde Wedemark besondere Beachtung finden. Das hat Bürgermeister Zychlinski nun mit der Unterzeichnung des „Kinderpolitischen Zwischenrufs“ bekräftigt. Gemeinsam mit den anderen 34 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der „Kinderfreundlichen Kommunen“ – darunter beispielsweise auch Köln, Wolfsburg und Potsdam – fordert er, die Belange von Kindern und Jugendlichen sowie ihrer Familien in Pandemiezeiten verstärkt in den Blick zu nehmen. „Als Kinderfreundliche Kommune orientieren wir uns an den Bedarfen und Interessen von Kindern und Jugendlichen“, sagt der Bürgermeister. Und: „Kinderrechte nehmen im Krisenmanagement der Gemeinde einen hohen Stellenwert ein.“

Die Gemeinde Wedemark, deren 2017 erstmals erlangtes Siegel „Kinderfreundliche Kommunen“ im Frühjahr 2021 für drei weitere Jahre verlängert worden war, hat ihre Unterstützungs- und Freizeitangebote in der Pandemie den geänderten Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen angepasst. Beispielsweise betreute das Gemeindepersonal in der Jugendhalle in Mellendorf zu Zeiten des Homeschoolings vormittags zeitgleich bis zu zwölf Jugendliche. „Mit dieser Platzzahl sind wir gut hingekommen“, sagte Zychlinski auf Nachfrage. „Mit dem Angebot unterstützen wir Jugendliche ergänzend zu den Schulen bei Sprachbarrieren oder technischer Ausstattung“, erläutert Ellen Bruns, Leiterin der Lenkungsgruppe „Kinderfreundliche Kommune“.

Gemeinde behält die Kinder und Jugendlichen im Blick

Auch die Jugendeinrichtungen seien während der gesamten Pandemie offengeblieben. „Um sichere Freizeitangebote zu garantieren, haben wir Aktivitäten im Außenbereich ausgeweitet und Spielgeräte beschafft“, so Bruns. Der Bürgermeister bezeichnet dieses Angebot als „herausragend“.

Zahlreiche Maßnahmen aus dem Aktionsplan Kinderfreundliche Kommune verfolgt die Gemeinde auch unter Pandemiebedingungen weiter. Das Forum Kinderrechte findet online statt, Jugendliche diskutieren dabei über ihre Interessen mit Vertretern aus den politischen Gremien und den pädagogischen Einrichtungen. Aus Gemeindesicht besonders sind jedes Jahr die Aktionen zum bundesweiten Tag der Kinderrechte am 20. November 2021. Die Äußerungen der Schülerinnen und Schüler vom Schulzentrum in Mellendorf wurden auf Video festgehalten und sind bei Youtube zu finden:

Das Kernziel: Schulsoziarbeit auch in den Grundschulen

„Entscheidend ist, die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche auch langfristig im Blick zu behalten. Dafür müssen wir unsere soziale Infrastruktur ausbauen“, fordert Zychlinski und appelliert: „Hier stehen auch Land und Bund in der Pflicht. Als Kommune können wir nicht alle Ausgaben alleine stemmen.“ Dabei sei jedoch im Vergleich zu mancher milliardenschweren Investition verhältnismäßig wenig Geld nötig für Verbesserungen.

Besonders schwebt dem Bürgermeister die Idee vor, die Schulsozialarbeit auch auf die Grundschulen in der Wedemark auszudehnen. „Das ist das Kernelement.“ Gerade in der Schulsozialarbeit und der Jugendpflege merke man zunehmend die psychischen Folgen der Pandemie, mitunter leite man Betroffene dann an Beratungsstellen weiter. Zychlinski ist sich sicher: „Da sehen wir gerade erst die Spitze des Eisberges.“ Zudem will die Gemeinde die Qualitätsentwicklung in den Kitas vorantreiben. „Das hängt am Personal und dessen Qualifikation.“

