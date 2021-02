Wedemark

Die wichtigste Baustelle bleibt die Einrichtung eines Kinder- und Jugendbüros. Diese ungelöste Aufgabe aus Sicht der Jugendpflege möchte die Gemeinde Wedemark nun in einem zweiten Aktionsplan Kinderfreundliche Kommune in Angriff nehmen.

In der Ratssitzung am Montag, 22. März, wird sie diesen vorstellen. Damit will sie ihre Verpflichtungen im Verfahren „Kinderfreundliche Kommune“ bis 2023 fortschreiben – und das zuerkannte Siegel als eine von bisher 35 Kommunen in Deutschland weiterführen. Vor allem Erlebnisprojekte und Anstöße zum Mitbestimmen hatte die erste Auflage Kindern und Jugendlichen geboten. Unter dem bundesweit bekannten Siegel bündelte das Langzeitprojekt seit Januar 2017 viele Anstrengungen der Kommune für den Nachwuchs. Das Programm ist 2020 ausgelaufen.

Ein zweites Mal will sich die Gemeinde Wedemark mit ihrer Arbeit nun dem Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ verpflichten. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Kinder- und Jugendbüro ist das Topthema bis 2023

Es gibt eine Gemeindejugendpflege, eine Jugendhalle, örtliche Jugendtreffs – aber eine stetige Anlaufstelle, an die sich Kinder und Jugendliche mit ihren Fragen und Problemen wenden können, hält die Gemeinde noch nicht vor. Mit dem zweiten Aktionsplan soll ein Kinder- und Jugendbüro im Mehrgenerationenhaus am Gilborn in Mellendorf seinen Platz finden – allerdings noch nicht gleich. Für das Topprojekt ist ein Zeitraum bis 2023 angesetzt. In dem Büro soll eine feste Ansprechperson aus der Sozialarbeit zur Verfügung stehen. Auch eine Mobbingsprechstunde, die ebenfalls nicht im ersten Aktionsplan realisiert wurde, könnten dort künftig betroffene Kinder besuchen.

Sich frei zu treffen, außerhalb der betreuten Kinder- und Jugendeinrichtungen, ist nach der Erkenntnis der Jugendpflege und aller Akteure für Jugendliche „ein knappes Gut“ geworden. Auf Bahnhöfen, Parkplätzen und auch auf dem Campus W in Mellendorf sind solche Gruppen, die unter sich sein wollen, um zu chillen und Musik zu hören, nicht erwünscht. Für eine „erwachsenenfreie Zone“ sollen Jugendpflege und das künftige Jugendbüro laut Aktionsplan II einen überdachten Treffpunkt schaffen. An der Suche nach geeigneten Standorten können sich Jugendliche in den Ortsteilen beteiligen. Allerdings: Vor 2022/2023 ist das Vorhaben noch nicht an der Reihe.

Das Schulgelände Campus W in Mellendorf ist kein erlaubter Platz für Jugendliche, die sich spätabends dort treffen und Musik hören wollen. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

300 Kinder und Jugendliche haben Ideen geäußert

Insgesamt zwölf Teilprojekte führt der Plan auf, darunter den großen Bereich Kinderspielplätze. Vorbereitet haben ihn eine Zukunftswerkstatt und ein neu formiertes Forum Kinderrechte, eine Arbeitsgruppe mit 24 Akteuren aus Verwaltung, Politik, Vereinen, Kitas, Schulen, Jugendpflege und Sozialarbeit. Viele geplante Treffen, auch solche mit Schülern, fielen 2020 unter die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Immerhin gelang es noch, etwa 300 Kinder und Jugendliche zu den angedachten Projekten bis 2023 zu befragen. Einige dieser Ideen sind der Verwaltung zufolge mit eingeflossen.

Kreuzchen sollen den Blick schärfen

Die Verwaltung selbst ist Maßnahme Nummer zwei im nächsten Aktionsplan. In weiteren Schulungen sollen die Rathausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter für ihr Alltagshandeln einen stärkeren Zugang finden zum Thema Kinderrechte sowie zur Frage, wie und wo Kinder und Jugendliche zu beteiligen sind.

Jede Beschlussvorlage, nach der Wedemarks Kommunalpolitiker geplante Vorhaben in den Gremien diskutieren und entscheiden, stellt schon seit Jahren auf der letzten Seite unten die Frage: „Sind Kinder- und Jugendinteressen berücksichtigt oder betroffen?“ Mit kleinen Kreuzchen markiert die Gemeindeverwaltung vorab, ob dies der Fall ist. Das gilt nicht nur bei Kinderspielplätzen oder Schulfragen. Gemeinderatsmitglieder fanden Ja-Kreuzchen zuletzt etwa beim Lärmaktionsplan Wedemark und beim Bebauungsplan zu den Gewerbeflächen westlich des Neuen Hessenwegs/Bremer Wegs in Gailhof.

Verwaltung markiert – Wirkungen bleiben offen

Was die Verwaltung damit beabsichtigt, erklärt Gemeindesprecher Ewald Nagel: Jeder, der in der Verwaltung Vorlagen erstelle, solle auf die Thematik aufmerksam werden und bei der fachlichen Ausarbeitung den Aspekt der Kinder- und Jugendfreundlichkeit „noch stärker als ohnehin schon bei uns üblich“ berücksichtigen. Gleichzeitig richte sich die Markierung an diejenigen, die in den politischen Gremien entscheiden. „Sie können ein Thema so ebenfalls bewusster wahrnehmen. Gegebenenfalls können sie weitere Beteiligungsmöglichkeiten in Erwägung ziehen.“

Ein Monitoring, ob und wie dieses Ankreuzen sich ausgewirkt hat bei Entscheidungen der Politiker oder in den Vorhaben selbst, hat die Gemeinde bisher nicht betrieben. „Eine direkte verbindliche Handlung erfolgt durch die gesetzten oder nicht gesetzten Kreuze nicht“, sagt Nagel zur Begründung, weshalb man davon absehe. Dies sei jedoch eine weitere Möglichkeit für alle Beteiligten, ihren Blickwinkel in Richtung Kinder- und Jugendfreundlichkeit justieren zu können.

Mit dem Siegel kommen auch Denkanstöße

Im Vorfeld des nächsten Aktionsplans informierte sich die SPD Wedemark bei Gemeindejugendpflegerin Ellen Bruns, wie es mit dem Vorhaben weitergeht. „Wir waren in den letzten Jahren der Umsetzung selbst immer wieder überrascht, bei wie vielen Entscheidungen die Belange von Kindern und Jugendlichen einzubeziehen sind“, teilte die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, Daniela Mühleis, aus dem Gespräch mit.

Mit Gemeindejugendpflegerin Ellen Bruns (von links) haben in der Jugendhalle in Mellendorf die SPD-Politiker Jean Schramke und Daniela Mühleis gesprochen. Quelle: privat

Für sehr sinnvoll hält Jean Schramke eine Fortführung des Projekts. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende war selbst als Schülervertreter Teil der Steuerungsgruppe, die die Planungen für den ersten Aktionsplan ausgearbeitet hatte. Die Verwaltung habe bereits einiges umgesetzt, sagte er. Doch gerade bei der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und in der Nachhaltigkeit von Projekten könne noch einiges besser werden. Die SPD-Politiker hoben hervor, dass die Gemeinde mit der Verpflichtung auf einen weiteren Aktionsplan nicht nur ein Siegel erhalte, sondern vor allem Unterstützung von externen Fachleuten – und neue Denkanstöße.

Von Ursula Kallenbach