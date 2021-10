Wedemark

Der erste mobile Luftfilter zum Schutz ungeimpfter Kinder gegen das Coronavirus ist in der Gemeinde Wedemark eingetroffen. An diesem Gerät sollen die Schulhausmeister und das Personal der kommunalen Kitas nun die Bedienung, den Filterwechsel und das Beseitigen von Funktionsstörungen erlernen. Laut Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) erfolgen die Schulungen grüppchenweise.

119 Luftfilter kommen nach den Herbstferien

Diesem ersten Luftfilter sollen in den nächsten Wochen noch 118 weitere Geräte des Herstellers Miele aus Lehrte folgen, und zwar wie gewünscht pünktlich zum Schulstart nach den Herbstferien am 1. November. Davon ging Zychlinski am Dienstag aus.

Die Gemeinde Wedemark beschafft die mobilen Luftreiniger, um die Corona-Virenlast in den kommunalen Kindertagesstätten und Schulen zu minimieren. Profitieren von den etwa kühlschrankgroßen Geräten sollen die Kinder und Erzieher in 35 Gruppenräumen in gemeindeeigenen Kitas sowie die Schülerinnen, Schüler und Lehrer in 84 Klassenzimmern der Jahrgänge eins bis sechs der Grund- und weiterführenden Schulen im Gemeindegebiet. Für die allgemeinen Unterrichtsräume der Schüler der Jahrgänge ab Stufe sieben hingegen sind keine Geräte geplant. Diese Jugendlichen können sich gegen Covid-19 impfen lassen, was die Ständige Impfkommission auch bereits seit Wochen empfiehlt.

„Hoffnung auf Förderung hat sich zerschlagen“

Auf den Kosten für die 119 Geräte von 272.000 Euro, das steht nun fest, bleibt die Gemeinde allerdings sitzen. Noch Mitte August war das Rathaus davon ausgegangen, dass das Land Niedersachsen mit Unterstützung des Bundes die Anschaffung mit bis zu 80 Prozent der Kosten fördern würde. Mittlerweile sind die Förderrichtlinien bekannt, „und die Hoffnung auf Förderung hat sich zerschlagen“, so der Bürgermeister. Gefördert würden mobile Luftfilter nur für Räume, die nicht gelüftet werden können. „Das trifft für die Wedemark nicht zu.“ Von der Ankündigung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Sommer sei „in der Realität nichts angekommen“, kritisiert der Bürgermeister. Dennoch: Man habe sich gemeinsam mit der Politik sehr bewusst entschieden, die Investition notfalls auch allein zu schultern, erinnert Zychlinski an den entsprechenden Beschluss des Verwaltungsausschusses, der mit großer Mehrheit gefallen war.

Gemeinde bezahlt Luftfilter auch für nicht selbst betriebene Kitas

Trotz der erheblichen Kosten für die eigenen 119 Luftfilter geht die Gemeinde nun noch einen Schritt weiter und erstattet auch freien Trägern von Kitas in der Wedemark auf Wunsch die Kosten für mobile Luftreinigungsgeräte. Das hat der Verwaltungsausschuss des Rates beschlossen. Bislang war nur geplant gewesen, dass die Kommune den 20-prozentigen Eigenanteil der Träger übernehmen wird, jetzt geht es um 100 Prozent der Kosten – voraussichtlich rund 135.000 Euro, wenn denn alle 60 Gruppenräume in privat betriebenen Kitas auch tatsächlich mit Luftfiltern ausgestattet werden sollen. Die Träger können aktuell die gleichen Miele-Geräte, wie die Gemeinde sie bald erhalten wird, bestellen, einen Rücklauf über die Zahl der Bestellungen hat Zychlinski noch nicht. „Die Einrichtungen waren aber sehr dankbar für das Angebot“, sagte er am Dienstag.

Die Gemeinde hat aus Sicht des Bürgermeisters damit zum Schutz gegen das Coronavirus „alles getan, was wir tun können. Wir haben uns gut aufgestellt“, ist er überzeugt. Gleichzeitig sei aber auch klar, dass es in der nun beginnenden Erkältungsperiode eine „Kita ohne Rotznasen“ nicht geben werde. Das sei auch kein Problem, die Kinder würden deshalb nicht abgewiesen. Gleichzeitig appelliert er an die Eltern, die Kinder bei schwerwiegenderen Symptomen nicht in die Kita zu bringen.

Von Frank Walter