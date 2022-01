Mellendorf

Seit dem vergangenen Spätsommer haben in der Wedemark Werbebanner an diversen Stellen in der Wedemark geworben und eine eindeutige Botschaft vermittelt: Lernpaten gesucht! Dieser Aufruf befand sich beispielsweise über der Wasserwerkstraße in Höhe der Grundschule.

„Mittlerweile sind die Banner abgehängt – aber nicht deswegen, weil kein Bedarf mehr besteht“, sagt Ewald Nagel, Sprecher der Gemeinde Wedemark. Denn dieser sei sehr groß gewesen, begründet er auch den Anlass für die Aktion. „Durch Homeschooling und Fernlernen war in der Corona-Zeit deutlich zu spüren, wie sehr Lernpaten gebraucht werden. Eltern können das nicht immer auffangen, und nicht jeder Schüler kann alleine und selbstständig lernen.“

In den weiterführenden Schulen der Wedemark ist Bedarf nach Lernpaten groß

Über die Freiwilligenagentur ist das Lernpatenkonzept bei der Gemeinde Wedemark angesiedelt. Wer sich ehrenamtlich als Lernpate engagieren will, soll nach Auskunft von Lernpaten-Koordinatorin Sandra Scalise außer entsprechender Zeit vor allem auch Motivation mitbringen, um sich mindestens einmal pro Woche mit einem Kind beschäftigen zu können. Nötiges Einfühlungsvermögen sowie Geduld bezeichnet sie als obligatorisch. Diese Fähigkeiten seien genauso wichtig wie die Kenntnis in den einzelnen Schulfächern, in denen niemand ein Experte sein muss, sagt Scalise.

Gesucht werden Lernpaten für den Grundschulbereich, aber auch und vor allem für weiterführende Schulen – wobei es in der Primarstufe noch um das reine Textverstehen sowie Schreiben und Rechnen geht. Ab der fünften Klasse, sagt Nagel, ist der Bedarf in der Wedemark sehr hoch. Gelernt werde mit den Schülern in der Schule, damit die gewohnte Umgebung vorhanden bleibt. „Die Schulen halten dafür Räume bereit. Alternativ stünde jedoch immer ein Raum im Mehrgenerationen-Haus zur Verfügung“, sagt der Gemeindesprecher.

Anzahl der Lernpaten ist von 60 auf 120 gestiegen

Vor Beginn der Banneraktion, die rund vier Monate lief, befanden sich 60 Lernpaten in der Kartei. 40 sind durch den Aufruf hinzugekommen, 20 weitere schlossen sich an, „weil es sich herumgesprochen hatte“, berichtet Nagel nun. Von den demnach 120 Lernpaten sind jedoch nicht alle, sondern mittlerweile 75 an den Schulen aktiv. „Das hängt damit zusammen, dass nicht immer der Bedarf den Bedürfnissen entspricht“, sagt Nagel. Damit ist gemeint: Für bestimmte Fächer haben die Schulen Hilfe angefordert von Lernpaten, die sich aber nicht alle spezifischen Lernbereiche zutrauen. In allen Schulen in der Wedemark besteht insgesamt Bedarf an 180 Lernpaten.

Weil Corona auch weiterhin ein Thema bleibt, soll der Aufruf nach weiteren Lernpaten in der Gemeinde Wedemark präsent bleiben. Eine erneute Banneraktion ist nicht ausgeschlossen, kündigt Nagel an. An drei Ortschaften in der Wedemark gibt es noch kleinere Plakate an Zäunen. „Die bleiben vorerst hängen, um auf das Lernpatenprojekt aufmerksam zu machen“, sagt der Sprecher. Wer sich ebenfalls als ehrenamtlicher Helfer engagieren will, kann per E-Mail an lernpaten@wedemark.de Kontakt aufnehmen. Auf der Homepage www.lernpaten-wedemark.de gibt es weitere Informationen.

Von Stephan Hartung