Wedemark

Wenn alles klappt, reisen zu Pfingsten Sängerinnen und Sänger aus dem schwedischen Gislaved in die Wedemark an und treten bei der Veranstaltungsreihe „Kultur im Dorf“ in Brelingen auf. „Dafür besteht eine konkrete Anfrage von uns an unseren Ansprechpartner im Rathaus in Gislaved“, bestätigt die Vorsitzende des Städtepartnerschaftskomitees Wedemark, Dunja Maaß. Der Wunsch: Der Kammerchor aus dem befreundeten Gislaved soll Pfingsten mit dem Chor St. Martini Brelingen zusammenkommen und gemeinsam singen. Das Wedemärker Komitee hofft nun auf eine positive Antwort aus Schweden. Aber die Aktiven haben noch viel mehr Ideen für Projekte mit Gislaved und auch die französische Partnerstadt Roye, zum Beispiel ein gemeinsames Kochbuch Wedemark-Gislaved-Roye.

Treffen an Pfingsten ersetzt Sängerfest

Das deutlich kleinere Treffen an Pfingsten soll zunächst ein größeres Sängerfest ersetzen, das für 2022 geplant war. Dazu sollten Chöre aus der Wedemark, Roye und Gislaved zusammenkommen. „Aufgrund der Bedingungen in der Pandemie mussten wir unsere Pläne regelmäßig anpassen“, erklärt Maaß, die seit 2017 Mitglied des Komitees ist und das Gremium seit 2020 leitet. Für 2022 galt es nun, erneut umzudisponieren. Das Partnerkomitee in Roye teilte mit, dass der Chor, von Corona gebeutelt, nicht über genügend Sänger für ein Sängerfest in der Wedemark verfüge. „Wir hoffen jetzt auf eine Realisierung des kleineren Chortreffens innerhalb von ‚Kultur im Dorf‘ in Brelingen“, sagt Maaß.

Das große Sängerfest sei damit aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Die Aktiven verfolgten es weiter. Zumal: Im Haushaltsplan der Gemeinde Wedemark für 2022 seien dem Städtepartnerschaftskomitee für Aktivitäten in den Partnerschaften und das geplante Sängerfest insgesamt 10.000 Euro bereitgestellt worden. „Wir hoffen, dass dieser Betrag in das Jahr 2023 übertragen wird, damit wir das Sängerfest unter besseren Bedingungen stattfinden lassen können. Auch werden wir Gelder für den Aufbau einer neuen Städtepartnerschaft benötigen. Wir haben viel vor“, kündigt Maaß an.

Zu einem Austausch hat diese Delegation der Gemeinde Wedemark 2017 das schwedische Gislaved besucht. Quelle: Gemeinde Wedemark, Ewald Nagel

Maaß selbst hat Gislaved noch nicht besuchen können – die Corona-Pandemie verhinderte eine für das Frühjahr 2020 geplante Fahrt des Wedemärker Partnerschaftskomitees. Dabei sollten sich auch die Aktiven des Mehrgenerationenhauses in Mellendorf und die Freiwilligenagentur in Gislaved für eine Woche austauschen. Seit Beginn der Pandemie schickt das Komitee regelmäßig Briefe nach Gislaved im Namen aller Mitglieder des Komitees – auch Weihnachtspakete.

Digitale Treffen ermöglichen gemeinsame Wege

„Wir stehen wir in Kontakt zueinander“, versichert Maaß für das Komitee. Man freue sich darauf, wenn die beiden Chöre sich zu Pfingsten in Brelingen träfen und sich dabei austauschen könnten. Intensivieren wollen die Wedemärker Aktiven auch die Jugendbegegnungen mit Gislaved, den Austausch zwischen den Freiwilligenagenturen hier und dort („Kulturplantan“ in Gislaved) sowie unter den Vereinen. „Demnächst geht unsere Internetseite online, sodass wir in Zeiten des Sich-nicht-treffen-Könnens auch so gemeinsame Wege gehen wollen“, kündigt Maaß an. „Sich digital zu treffen, ist sicherlich eine gute Möglichkeit, niedrigschwellig und direkt im Austausch zu sein.“ Einen Termin dafür kann sie noch nicht nennen.

Neue Ideen entwickeln die Aktiven auch bei ihren 2021 neu eingeführten Stammtischen, um Begegnungen mit den Partnerstädten zu realisieren. Die Aufgaben sind verteilt und an die Projekte gebunden. Wenn die Internetseite des Komitees veröffentlicht ist, wird sich Thorsten Kern von den Bogenschützen Scherenbostel um das neue Kochbuch kümmern. Es soll die Menschen aus der Wedemark, Roye und Gislaved kulinarisch zusammenbringen. Die Bogensparte in Scherenbostel betreibt schon seit der Anfangszeit der Roye-Städtepartnerschaft einen aktiven Austausch.

Komitee mit Gemeinde gut vernetzt

2021 haben erstmals die Henstorf-Kita in Bissendorf und die Vorschule in Roye selbst gemalte Bilder ausgetauscht. Die Dolmetscherin Rozenn Saint-Cast betreut das Vorhaben. Seit Anfang dieses Jahres stehen die IGS Wedemark und das Collège in Roye im Briefwechsel. Für die gesamte Arbeit des Komitees gilt: Die Informationen zwischen dem Städtepartnerschaftskomitee und der Gemeinde Wedemark fließen. „Unsere Vernetzung mit den einzelnen Bereichen der Gemeinde ist für unsere Arbeit sehr wichtig“, betont Maaß. „Nur so sind wir regelmäßig auf dem neuesten Stand und können diesen als Basis für unsere Arbeit nehmen.“