Wedemark

Dreieinhalb Wochen vor der Kommunalwahl und fünfeinhalb Wochen vor der Bundestagswahl sind bereits einige Hundert Anträge auf Briefwahl im Wedemärker Rathaus eingegangen. Lange müssen die Wahlwilligen nun nicht mehr auf ihre Unterlagen warten.

Gemeinde verschickt die Briefwahlunterlagen

Wie Bürgermeisterreferent Magnus Wurm mitteilte, beginnt die Gemeinde nun, sobald die Stimmzettel geliefert wurden, mit der Versendung der Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl an die Wahlberechtigten. In der Woche ab Montag, 23. August, werden dann die Briefwahlunterlagen zur Bundestagswahl an die Wählerinnen und Wähler verschickt.

Das Briefwahlbüro im Rathaus in Mellendorf öffnet am Montag, 23. August. Eine Woche später am Montag, 30. August, folgt erstmals ein weiteres Briefwahlbüro im Bürgerhaus in Bissendorf. An beiden Stellen können Wahlberechtigte die Briefwahl persönlich beantragen und auch sofort ihre Stimme abgeben. Die Gemeindeverwaltung bittet darum, wegen des dort größeren Platzangebots auch das Bürgerhaus in Bissendorf zu nutzen.

So öffnen die Briefwahlbüros

Das Briefwahlbüro im Bürgerhaus Bissendorf wird montags und dienstags von 8 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie an den Sonnabenden, 4. und 18. September, jeweils von 8 bis 12 Uhr öffnen. Das Briefwahlbüro im Rathaus Mellendorf können Wahlwillige montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr sowie an den Sonnabenden, 4. und 18. September, jeweils von 8 bis 12 Uhr ansteuern. Am Tag nach der Kommunalwahl, Montag, 13. September, bleiben beide Briefwahlbüros und das Rathaus insgesamt geschlossen. Die Briefwahl für die etwaigen Stichwahlen um die Posten des Wedemärker Bürgermeisters und des Regionspräsidenten beginnt am Dienstag, 14. September.

Antrag auf Briefwahl schriftlich möglich

Wer die Briefwahl beantragen möchte, muss allerdings nicht unbedingt selbst in eines der Briefwahlbüros kommen. Anträge sind auch mit dem Formular auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, online auf www.wedemark.de sowie formlos per Brief oder E-Mail unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum, aktueller Meldeanschrift und gegebenenfalls abweichender Versandanschrift für die Briefwahlunterlagen an die Gemeinde Wedemark, Briefwahlstelle, Fritz-Sennheiser-Platz 1, 30900 Wedemark oder per E-Mail an briefwahl@wedemark.de möglich.

Von Frank Walter