Wedemark

Nach schwieriger Corona-Zeit sollen Förderprogramme von Land und Bund viel Geld auch in die Kommunen tragen und dort auch die Ortskerne beleben. Konzepte und Perspektiven sind gefragt. Ein Budget von 650.000 Euro hat Wirtschaftsförderin Antonia Hingler für die Gemeinde Wedemark hereingeholt. Die Summe ist zugesagt, aber: Die konkreten Projekte müssen damit auch verwirklicht werden, und das bis März 2023. Für Mellendorf und Bissendorf will die Kommune externe Büros beauftragen, um Einzelhandelskonzepte zu entwickeln.

„Die 650.000 Euro sind bislang ein virtuelles Budget“, verdeutlicht Wirtschaftsförderin Hingler. Alle beteiligten Kommunen niedersachsenweit erhielten auf digitalem Wege, was die Förderrichtlinien erlauben. „Erst dann werden wir wissen, welche von unseren vorläufigen Projektideen wir umsetzen können“, sagt Hingler. Aber mit den zugesagten 650.000 Euro im Rücken könne man jetzt auf den Einzelhandel zugehen. Die Gewerbevereine hätten von ihr die Informationen erhalten und auch den Aufruf, sich zu engagieren. Sie erhoffe sich „eine ganze Menge Unterstützung“ von den Interessenverbänden.

Ob aber tatsächlich so viel Geld in die Wedemark fließe, hänge vom Engagement vieler Akteure ab, ergänzt Bürgermeister Helge Zychlinski. Zur Vermarktung des Bereichs Freizeit und Naherholung sowie zu Natur und Klimaschutz in den Orten werde die Gemeinde etwa auch die Verschönerungsvereine ansprechen. Um die Vorhaben zu realisieren schießt die Kommune 10 Prozent der Summe zu.

Auch Kaufkraft vor Ort halten

Das Landesprogramm „Perspektive Innenstadt“ verspricht die maximale Budgethöhe von 650.000 Euro für die Gemeinde. Für die eher kleinteilige Wedemark sind darunter eher die jeweiligen Ortskerne zu verstehen. Die Fördervorhaben heißen indes „Umpflastern“ – sie sollen Schwung in die Zentren der Wedemark bringen.

Damit könnten etwa die konzeptionellen Ausrichtungen der beiden Grundzentren Mellendorf und Bissendorf überarbeitet, lokaler Handel und Gastronomie unterstützt sowie Veranstaltungsbereiche und Themen der Gestaltung neu betrachtet werden. Zudem erreichte die Wirtschaftsförderin, dass die Gemeinde bereits in diesem Monat Teil des bundesweiten Projektes „Umpflastern“ wurde. Dessen Fokus liegt auf neuen Impulsen, Kaufkraft vor Ort zu halten. „Wie können individuelle Angebote jenseits großer Handelsketten geschaffen werden?“ lautet die zentrale Frage darin. Die Wedemark konnte sich als eine von neun Kommunen in ganz Deutschland in diesem Projekt platzieren, auch Seelze nimmt teil.

Gemeinde schafft Strukturen

Beide Fördervorhaben greifen ineinander und ergänzen sich. „Das schnellere ist jetzt das bundesweite Projekt ,Umpflastern‘. Bei dem Ideenworkshop bekommen wir einen Blick von außen auf unseren Standort mit den unterschiedlichen Herausforderungen“, macht Hingler deutlich. An Vorarbeit ist mit der Onlineplattform für Wedemärker Betriebe „zusammen-wedemark“ schon viel geleistet. Gedacht werden könnte an eine gemeinsame digitale Vermarktungsplattform. „Wir können keinem Einzelhandelsunternehmen helfen, sich zeitgemäß aufzustellen; wir können nur Strukturen schaffen“, betont Zychlinski für die Gemeinde. „Die Einzelhändler müssen sich weiterentwickeln. Wir unterstützen nach dem Subsidiaritätsprinzip und geben Hilfe zur Selbsthilfe.“

Brelinger Riese könnte Fäden ziehen

An vorläufigen Ideen mangelt es in der Gemeinde nicht. Außer Handel und Dienstleistung, Natur und Klimaschutz ist auch das Handlungsfeld Verkehr und Logistik in der Wedemark gut zu füllen. So könnte sich die Verwaltung Stellplätze für E-Lastenfahrräder und entsprechende Ladepunkte entlang in Mellendorf vorstellen, dazu eine digitale Verknüpfung des Lieferservices von Einzelhändlern in den Grundzentren per E-Lastenrad an die Kunden. Zu Kultur, Freizeit und Tourismus könnte der bekannte Brelinger Riese als Erzählfigur Fäden zu Veranstaltungen, Einzelhandel und Touren vor Ort ziehen. Allein zum Themenfeld Kultur und Tourismus könnte die Gemeinde bis zu 277.000 Euro Fördergeld einsetzen.

Der Brelinger Riese könnte viele Geschichten erzählen über die Entstehung dieser Wedemärker Landschaft. Heute können Besucher hier in Oegenbostel von einer Plattform hinunterschauen in den Kiesabbau aus eiszeitlichen Bodenformationen. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

„Ich allein kann das nicht umsetzen“, sagt die Wirtschaftsförderin mit Blick auf das Projektende im März 2023 und den immensen organisatorischen Umfang. Deshalb erhält Hingler für das Thema Standortmarketing die Kollegin Antje van Leeuwen zur Seite gestellt. Van Leeuwen, die dem Vorstandsbüro zugeordnet ist, hat bereits 20 Jahre im Marketingbereich gearbeitet. Die Kommune wird sich die Kosten für die zusätzlichen Stunden einer halben Stelle aus dem Förderprojekt wiederholen.

Von Ursula Kallenbach