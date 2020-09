Gailhof/Meitze

Statt dorfnaher Ackerfläche – bald Gewerbe und Industrie: Auf mehr als 18 Hektar am Ortsrand von Gailhof wird die sogenannte „Wohlfühlgemeinde“ Wedemark ihr Gesicht unumkehrbar verändern. Der Planungsausschuss hat diesen Beschluss für den Rat am Montag, 5. Oktober, jetzt vorbereitet. Gegner bekämpfen die Pläne für den Neuen Hessenweg seit Jahren und kündigen an, zu den Kommunalwahlen 2021 eine eigene Partei zu gründen. Aber auch in den Reihen der etablierten Ratspolitiker verweigern Kritiker ihre Zustimmung.

Von Ursula Kallenbach