Mellendorf

Die Ausstellung „Zusammenhalt in Vielfalt – Jüdischer Alltag in Deutschland“ ist nun auch in der Wedemark zu sehen. Eröffnet wird die Wanderausstellung am Mittwoch, 10. November, um 18 Uhr im Rathausfoyer in Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 1. Mit dabei ist neben Bürgermeister Helge Zychlinski auch der Antisemitismusbeauftragte des Landes Niedersachsen, Franz Rainer Enste.

Als Gastgeber der Wanderausstellung will die Gemeinde Wedemark vom 10. bis bis 25. November nicht zuletzt auch ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus und für die Lebendigkeit und Vielfalt jüdischen Lebens in der Mitte unserer Gesellschaft setzen, heißt es von der Ersten Gemeinderätin Susanne Schönemeier.

Ausstellung ist Zeichen gegen Antisemitismus

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an der feierlichen Eröffnung teilzunehmen. Für die Teilnahme gilt aufgrund der Corona-Lage die 3-G-Regel. Eine vorherige Anmeldung ist ebenfalls nötig. Diese nimmt die Kulturbeauftragte der Wedemark, Angela von Mirbach, per E-Mail an angela.vonmirbach@wedemark.de entgegen.

Die Ausstellung „Zusammenhalt in Vielfalt – Jüdischer Alltag in Deutschland“ geht zurück auf einen gemeinsamen ausgelobten Fotowettbewerb der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus in Zusammenarbeit mit dem Zentralrat der Juden sowie der „Initiative kulturelle Integration“.

Die zehn prämierten Bilder des Wettbewerbs sind seitdem auf Reise quer durch die Republik. Knapp 30 Schauplätze, von Behörden über Bibliotheken, Archiven bis hin zu religiösen Einrichtungen haben die Fotos bisher ausgestellt. „Die Gemeinde Wedemark hat das Privileg, eine der auszustellenden Institutionen zu sein“, teilt dazu Rathaussprecher Magnus Wurm mit. „Die Initiatoren wollen mit den prämierten Fotos die Vielfalt, den Reichtum, aber auch die Normalität jüdischen Lebens als unverbrüchlichen, integrativen Bestandteil der deutschen Gesellschaft herausstellen.“

Von Sven Warnecke