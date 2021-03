Wedemark

In den Niederlanden und in Dänemark ist es selbstverständlich, dass Verwaltung und Unternehmensleitungen häufig mit dem Rad zur Arbeit und zu Terminen fahren und auf das Auto verzichten. Auch in der Wedemark sind die meisten der mit dem Fahrzeug gefahrenen Strecken nicht länger als fünf Kilometer und somit problemlos mit dem Rad zu bewältigen. Daher setzt die Gemeinde nun ein Zeichen. Für die Aktion „Lenker am Lenker“ tauschen Unternehmer und Unternehmerinnen sowie Führungskräfte der Verwaltung ihre Autos gegen E-Bikes. Sie legen damit zwei Wochen lang vorrangig alle Strecken unter zehn Kilometern CO2-neutral zurück und prüfen, wie weit die Verkehrswende in der Wedemark ist und wo sich noch Rahmenbedingungen ändern müssen.

„Gerade als Bürgermeister möchte ich mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt Helge Zychlinski, der gemeinsam mit Antonia Hingler von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Wedemark am Projekt teilnimmt. Für Zychlinski geht es um die Vorbildfunktion von Unternehmen und Verwaltung. „Denn wenn wir alternative Mobilitätsformen selbstverständlicher nutzen wollen, dann kommt es auf uns alle an.“ Nach dem Ende der Aktion ziehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Bilanz und bewerten Erfolge und Probleme der Verkehrswende vor Ort. Die Aktion läuft im Rahmen des Projektes „Wedemark bewegt sich“, mit dem die Gemeinde, die Region Hannover und die Madsack Medienagentur für die Mobilitätswende sensibilisieren.

Interessierte können mit dem Rad teilnehmen und Preise gewinnen

An der Aktion können auch Interessierte aus der Wedemark mit dem eigenen Rad teilnehmen. Leser und Leserinnen lassen zwei Wochen lang ihren Verbrennungsmotor aus und nutzen für alle Strecken bis zehn Kilometer das Fahrrad oder legen die Wege mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zurück. Über positive und negative Erlebnisse soll dabei Tagebuch geführt werden. Anhand eines Fragebogens werden diese Erfahrungen gesammelt und bewertet.

Teilnehmer und Teilnehmerinnen können dabei eine von drei Ortlieb-Satteltaschen gefüllt mit vielen Extras gewinnen. Die Aktion startet ab sofort und endet am Montag, 19. April. Interessierte melden sich per E-Mail an team@madsack-agentur.de mit ihrer Mailadresse sowie Vor- und Nachnamen an. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten dann einen Fragebogen für das persönliches Tagebuch. Bis zum Ende der Aktion braucht es dann nur noch ein Foto des Fortbewegungsmittels.

Von Jan Sedelies