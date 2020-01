Wedemark

Zum ersten Mal will die Gemeinde Wedemark in diesem Jahr einen Wirtschaftspreis vergeben. Und das soll auch in den kommenden Jahren so sein. Damit sollen die ansässigen Unternehmen für alle Wedemärker ein Gesicht bekommen, erhofft sich Wirtschaftsförderin Antonia Hingler von der Idee. Bewerben können sich Betriebe mit Sitz in der Wedemark, klein oder groß, ob Einzelunternehmer oder mit vielen Mitarbeitern, ab sofort bis einschließlich 1. März.

Nicht die Umsätze, sondern die Menschen

Der Preistitel „Unternehmenshighlights 2019“ gibt vor, was Bewerber und Bewerberinnen herausstellen sollen – und zwar in nur fünf Sätzen. Dabei sind nicht Umsatz- oder Verkaufszahlen vorzublättern, gestützt auf Daten und Fakten, nicht ein „höher, schneller, weiter“ sei entscheidend in dem Wettbewerb. „Es geht mehr um Menschen“, sagt Hingler. Die Aufgabe, ein besonderes Ereignis aus dem abgelaufenen Betriebsjahr zu beschreiben, fordert im Rückblick die eher persönlichen Akzente.

Begeisterte Gründer und Geschichten

Sie wolle nicht über das Planstadium sprechen, sagt Hingler, „sondern über das, was bewegt hat“. Das könne eine Neugründung einer Mutter mit einer kleinen Firma sein, aber auch eine gelungene Vergrößerung oder Neuerung in einem Bestandsunternehmen. „Es geht auch um das Geschichtenerzählen und soziales Engagement“, sagt Gemeindesprecher Ewald Nagel. Viele Unternehmen leisteten auf diesem Gebiet ganz viel.

„Die Unternehmen werden ja meist von Fachverbänden ausgezeichnet. In der Wedemark gibt es so viele tolle spezialisierte Betriebe und tolle Köpfe, aber sie werden gar nicht wahrgenommen“, sagt die Wirtschaftsförderin. „Wir wollen ihnen eine Plattform bieten und zeigen: Wir sind engagiert.“ Möglichst viele Teilnehmer möchte Hingler ansprechen, einen Querschnitt durch alle Bereiche aufzeigen: begeisterte Gründer, international erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer, innovative Handwerksbetriebe und moderne Dienstleistungsanbieter.

Erster Preis ist eine Homestory

Der Preis selber bildet bestens ab, was der Sinn des Wettbewerbs ist. Mit dem ersten Preis gewinnt eine Unternehmerin oder ein Unternehmer eine professionell hergestellte Homestory über den Betrieb. Diese Vorstellung wird auf der Internetseite der Gemeinde Wedemark und in den sozialen Medien veröffentlicht und dem Unternehmen selbst an die Hand gegeben. Als zweiten und dritten Preis erhalten die Gewinner professionelle Fotoporträts. So werde es in den Folgejahren fortgeführt, bestätigt der Gemeindesprecher. Es entstehe eine Darstellung der lokalen Wirtschaft.

Seit drei Monaten bereitet die Leiterin im Amt für Wirtschaftsförderung und Marketing das Projekt vor, Unternehmen mit Sitz in der Wedemark sichtbar zu machen. Hingler stellt für die Gemeinde aber auch klar: „Dies ist keine bezahlte Werbeplattform, sondern ein Wettbewerb jedes Jahr wieder. Wir sind kein Werbeträger.“

Jury wertet aus – im Mai Bekanntgabe

Die Jury, die die eingehenden Beiträge bewertet, besteht aus: Antonia Hingler, Bürgermeister Helge Zychlinski, Marcus Rohde aus der Wirtschaftsförderung der Region Hannover und die Wedemärker Fotografin Maren Kolf.

Die Teilnahmebedingungen und die einfachen Bewerbungsformulare finden Interessierte auf der Internetseite der Gemeinde. Die Wirtschaftsförderin schreibt außerdem die Wirtschaftsverbände an, damit diese die Informationen an die Mitglieder verteilen.

Nach Bewerbungsschluss am 1. März – ein Sonntag, extra noch für alle, die spät einsteigen – ist eine Auswertung über etwa vier Wochen geplant. Im Mai will die Gemeinde die Preisträger bekannt geben und den Unternehmenspreis voraussichtlich auf der Wirtschaftsmesse Wedemark vom 18. bis 19. Juli auf dem Campus W in Mellendorf öffentlich überreichen.

Zahl der Gewerbe nicht exakt zu ermitteln Es ist kaum möglich, auf den Punkt genau eine exakte Zahl zu nennen, wie viele Gewerbe ihren Sitz in der Wedemark angemeldet haben – und auch arbeiten. „Man müsste jeden einzelnen Datensatz anfassen und dann noch nachfragen, ob es diesen Gewerbebetrieb so noch gibt“, sagt Wedemarks Wirtschaftsförderin Antonia Hingler. Auf Knopfdruck lasse sich die Zahl nicht ermitteln. Dagegen lasse sich die Zahl der Arbeitsplätze in der Wedemark mit 8.000 beziffern. Die ungefähre Zahl der angemeldeten Gewerbe in der Wedemark – einschließlich Solaranlagenbetreiber, studentischer Nebentätigkeiten und so weiter – liege bei rund 2.800. Sie schwanke bei auflaufenden An- und Abmeldungen in der Verwaltung. Von diesen Betrieben ordnet die Gemeinde aufgrund aller Informationen und eigenen Auswertungen nur rund 1.400 Betriebe der tatsächlichen Tätigkeit mit einem Gewerbe in der Wedemark zu. Diese Zahl decke sich, so Gemeindesprecher Ewald Nagel, mit den Informationen der Region Hannover. Weitere Infos zum Standortprofil der Gemeinde Wedemark können hier eingesehen werden. uc

Von Ursula Kallenbach