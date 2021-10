Hellendorf

Das Team der Öffentlichen Ordnung der Gemeinde Wedemark versteigert am Sonnabend, 6. November, ab 10 Uhr Fundfahrräder. Insgesamt 40 Stück können Interessierte ab 9.30 Uhr auf dem Bauhofgelände am Mellendorfer Kirchweg 43 in Hellendorf ansehen. Alle Räder wurden von August 2019 bis April 2021 im Fundbüro der Gemeinde abgegeben und weder von Eigentümern noch von Empfangsberechtigten abgeholt.

Von Leona Passgang