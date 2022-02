Mellendorf

Bei Neuausweisungen von Einzelhandelsstandorten in der Wedemark soll künftig der örtliche Innenbereich bevorzugt werden. Nach diesem Grundsatzbeschluss aus der Ratspolitik muss die Verwaltung künftig alle Anfragen, Bauvoranfragen oder Bauanträge, alle Änderungen von alten Bebauungsplänen darauf prüfen, ob dort Einzelhandel erlaubt werden soll. Damit soll innerörtlicher Einzelhandel gestärkt, aber auch manches Verkehrsproblem vermieden werden. Beim örtlichen Gewerbeverein MPM (Mittelpunkt Mellendorf) ist diese Nachricht noch nicht angekommen – der Kontakt zwischen Geschäftsleuten und Gemeinde ist eingeschlafen.

Wachgerüttelt zum Thema Einzelhandel hatte die Politik und die Gemeindeverwaltung zuletzt das Großvorhaben der Famila-Erweiterung jenseits des Bahnübergangs in Mellendorf Richtung Gailhof. Gegen die Erweiterung sind die Geschäftsleute vor allem entlang der Wedemarkstraße im MPM Sturm gelaufen. Sie beklagten massiv einen Konzeptmangel bei der Kommune und kritisierten, nicht eingebunden worden zu sein.

Nicht die Kommune hat geplant

Doch die Gemeinde war nicht selbst Betreiber der Planungen dort, diese gingen auch nicht über die Tische des Rates. Laut Verwaltung war die gültige Rechtsgrundlage für die Grundeigentümer, den Markt zu erweitern, eine Baunutzungsverordnung von 1968. Daher sah die Verwaltung auch keine Möglichkeit, die Einzelhändler in Mellendorf in das Vorhaben einzubeziehen. Bedenken hatte in dem Fall auch die Region Hannover angemeldet; sie drängte als Träger der Regionalplanung darauf, dass in der Wedemark ältere Bebauungspläne im Hinblick auf Einzelhandelsstandorte angepasst werden müssten.

Altes kommt auf den Prüfstand

Das ist nun für den Bebauungsplan „Gewerbegebiet am Bahnhof“ in Mellendorf von 1970 geschehen. Auf politischen Beschluss ist dort keine Einzelhandelsnutzung mehr zulässig in den Bereichen, die nicht von der Wedemarkstraße her erschlossen werden. Darüber hinaus hat die Verwaltung aus diesem Anlass alle in Bebauungsplänen festgesetzten Gewerbe- und Industriegebiete im ganzen Gemeindegebiet dahingehend überprüft, ob dort Einzelhandelsnutzungen erlaubt sind.

„Wir haben als Politiker jetzt den Fuß in der Tür bei der Verwaltung zu solchen Planungen“, hatte die Bauausschussvorsitzende Susanne Brakelmann im Vorfeld der Beschlüsse gegenüber dieser Zeitung deutlich gemacht. „Wir können vorher ein Auge darauf werfen.“ Denn auch bei Veränderungen kommen nun alle diese Entscheidungen durch öffentliche Verwaltungsvorlagen in die Hand der Kommunalpolitiker.

Gewerbegebiet verkehrstechnisch problematisch

Das Gewerbegebiet am Bahnhof erstreckt sich zwischen Eitzer Föhre parallel zu den Bahngleisen und der Industriestraße jenseits von Famila. Das Gebiet liegt nicht mehr zentral im Versorgungsbereich des Ortes und ist, soweit über die Eitzer Föhre erschlossen, verkehrstechnisch problematisch. Diese Stichstraße führt unmittelbar hinter dem Bahnübergang von der Landesstraße 310 (Wedemarkstraße) ab beziehungsweise mündet dort ein – der Schrankenbereich ist durch stauenden Verkehr hoch belastet.

Den Grundsatzbeschluss für das ganze Gemeindegebiet, den Innenbereich für Einzelhandel zu bevorzugen, hat der Rat in der Folge einstimmig gefasst. „Das ist ein Rahmenbeschluss, an den wir uns als Verwaltung halten werden. Er entspricht dem bisherigen Handeln des Rates“, betonte Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD). Aus dem Rat mahnte Christoph Chilla als Vertreter der BLW (Bürger für eine lebenswerte Wedemark), den Einzelhandel selbst stärker ins Gespräch einzubeziehen.

Geschäftsinhaber: Kein Kontakt zur Gemeinde

„Wir sind null informiert. Von der Gemeinde und der Wirtschaftsförderung kommt bei uns nichts an, wir haben schon ewig nichts gehört“, sagte MPM-Vorsitzende Silke Tobschall, Geschäftsinhaberin an der Wedemarkstraße, auf Nachfrage. „Als Gewerbeverein sehen wir uns abgehängt. Wir haben den Eindruck, wir sind die Reptilien, die hier noch herumschwirren. Das ist total traurig.“ Dass kommunale Gremien außerdem in Corona-Zeiten ihre Sitzungen online ohne große Öffentlichkeit abhielten, trage zum geringen Aufmerksamkeitswert der Probleme vor Ort bei.

Neue Perspektive in Aussicht

Tatsächlich gibt es für die Gemeinde Wedemark bisher kein Einzelhandelskonzept. Wohl aber können Gemeinde und Einzelhandel im Rahmen des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt“ demnächst aktiv an einem Strang ziehen. Darin wird ein Konzept für den Einzelhandel in den beiden Grundzentren Mellendorf und Bissendorf entwickelt. Die neuen politischen Beschlüsse flankieren diese Arbeit und erfassen zusätzlich weitere Gemeindeteile.

Von Ursula Kallenbach