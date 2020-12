Wedemarks Bürgermeister warnt vor Flugblättern zu Corona

Wedemark

Bürgermeister Helge Zychlinski warnt eindringlich vor Flugblättern, die falsche oder verharmlosende Aussagen zur Corona-Pandemie verbreiten. Die Zettel, die seit mehreren Wochen in Niedersachsen und darüber hinaus verteilt werden, sind jetzt auch in Briefkästen in der Wedemark gelandet.

Bürgermeister: Inhalt des Flugblattes nicht ernst nehmen

„Ich warne auf das Schärfste davor, diese Flyer ernst zu nehmen“, mahnt der Bürgermeister. „Dieses Blatt ist nur dazu da, Angst und Verunsicherung in der Bevölkerung zu streuen.“ Die Behauptungen in der Wurfsendung seien aus der Luft gegriffen. Es sei unverantwortlich, die Corona-Pandemie zu leugnen oder herunterzuspielen. Solche „kruden Ansätze“ auf dem Rücken der Erkrankten und Toten zu verbreiten sei mit Blick auf die Corona-Vorfälle in zwei Pflegeeinrichtungen in der Wedemark „mehr als zynisch“.

Mit größter Sorge beobachte er, so der Bürgermeister weiter, dass sich landesweit eine Allianz aus so genannten „Querdenkern“, Neonazis, christlichen Fundamentalisten und Populisten anderer Lager bilde, deren Ziel die „Erschütterung unserer demokratischen Strukturen“ sei. „Für solche Hetzer und Spalter gibt es in der Wedemark keinen Platz. Informieren Sie sich aus seriösen, offiziellen Quellen“, sagt Zychlinski.

Von Frank Walter