Oegenbostel/Berkhof/Bennemühlen

Ortsbürgermeisterin Rosemarie Spindler (SPD) wohnt in Oegenbostel. Aber um den Bereich des Ortsrates Wedemark III komplett zu machen, zählt sie auch die Ortschaften Berkhof, Sprockhof, Plumhof, Auf den Raden, Bennemühlen, Bestenbostel, Oegenbostel und Ibsingen auf. Dies allein zeigt schon, wie auch örtlich gefächert die Aufgaben für die Kommunalpolitiker im Norden der Wedemark sind. Auf sie kommt 2021 besonders mit dem Ausbau von Straßen und Wegen ein schwieriges Thema zu.

Im Ortsratsbereich gebe es nur wenige ausgebaute Straßen, sagt Spindler – so ausgebaut, wie es heutigen Standards entspreche. „In den Dörfern wurden die früheren Dorfstraßen asphaltiert, in der Regel sind sie zu schmal.“ Eigentlich seien vielerorts die Realverbände verkehrssicherungspflichtig. „Aber ihnen fehlt, weil zunehmend Landwirtschaft aufgegeben wird, die Manpower.“ Etwa 90 Prozent der Wege in diesen Orten seien nicht als öffentliche Straßen gewidmet. „Sie sind also nicht erstmalig ausgebaut, sie werden nur repariert“, verdeutlicht die Ortsbürgermeisterin. Dies sei in der Bürgerfragestunde immer wieder Thema.

Flickenteppich und zu schmal, wie hier in Oegenbostel: Der Grundausbau von reparierten, geteerten Wegen zu Straßen steht als großes Thema in vielen Wedemärker Ortsräten an. Quelle: Ursula Kallenbach

Den Erstausbau will keiner bezahlen

„Besonders große Löcher werden von der Gemeinde geflickt. Aber die Reparaturen stoßen irgendwann an ihre Grenzen. Fußgänger müssen Autos ausweichen und durch Gras und Pfützen gehen, Radfahrer fühlen sich bedrängt“, berichtet sie. „Die Bewohner der Orte beschweren sich, aber den Erstausbau wollen sie dann auch nicht bezahlen.“ So seien etwa in Oegenbostel als Straßen nur Zur Königseiche und Ziegelweg grundausgebaut – „und das ist ewig her“. Käme jetzt ein Erstausbau auf die Anlieger zu, so müssten sie den Aufwand zu 90 Prozent selbst bezahlen. Die Kommune trüge nur 10 Prozent der Kosten.

Der Ziegelweg ist in Oegenbostel eine der wenigen Dorfstraßen, die schon vor langer Zeit erstausgebaut wurden. Quelle: Ursula Kallenbach

Drei Feuerwehren, drei Friedhöfe, zwei Kirchengemeinden

2021 wird der Bau eines neuen Feuerwehrgebäudes für Berkhof den Ortsrat beschäftigen. Der jüngst vom Rat als Satzung beschlossene Bebauungsplan Auf den Raden soll nach langem Vorlauf auf einer bisherigen Ackerfläche von etwa 1,2 Hektar den Neubau eines Feuerwehrhauses ermöglichen. Ergänzend sollen dort einige Wohngrundstücke entstehen. Der Planbereich liegt zwischen Krügerweg und der Kreisstraße 108/Auf den Raden.

Drei Ortsfeuerwehren gehören zum Zuständigkeitsbereich des Ortsrates: neben Berkhof auch Oegenbostel und Bennemühlen. „Neben ihren eigentlichen Aufgaben tun die Feuerwehren viel für die Dorfgemeinschaften“, lobt Spindler. Ebenso gehören zum Ortsratsgebiet drei kommunale Friedhöfe mit Kapellen. Für 2021 ist geplant, dass die Gemeinde Wedemark die Friedhöfe mit der Möglichkeit zur Baumbestattung umgestaltet. Je nach Wohnort gehören die Bürger zur Kirchengemeinde Elze oder Brelingen.

Der kommunale Friedhof in Oegenbostel soll wie die beiden in Bennemühlen und Berkhof in diesem Jahr für Baumbestattungen umgestaltet werden. Quelle: Ursula Kallenbach

Auf Landwirtschaft folgt oft Handwerk

Ein Dauerbrenner seit Jahren ist die Situation am S-Bahnhof. Doch eine Veränderung dort liegt nicht in der Hand des Ortsrats. „Der Bahnhof Elze-Bennemühlen leidet regelmäßig unter Parkplatzmangel für Pkw und zu wenig Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Neue Fahrradständer sind von der Region geplant“, sagt Spindler.

Während der Bahnhof für die große Zahl an Berufspendlern eine wichtige Anlaufstelle ist, macht sich in den Dörfern der Wandel in der Landwirtschaft und in kleineren Handwerksbetrieben bemerkbar. Auf Anhieb kann die Ortsbürgermeisterin Beispiele in Plumhof und Oegenbostel nennen, wo in aufgegebene landwirtschaftliche Betriebe Metallbau oder Kfz-Handwerk eingezogen ist. Auch die Pferdewirtschaft nutzt gern Höfe, die nicht mehr der Ertragslandwirtschaft dienen.

Ortsrat unterstützt das Ehrenamt

Viele ehrenamtliche Gruppen seien unterwegs, um ihre Ideen und Tatkraft in ihre Dorfgemeinschaften einzubringen, sagt Spindler. „Sie brauchen für ihre Arbeit Zuschüsse aus dem Budget des Ortsrats. Das gilt auch für die Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsfeuerwehren.“ Dem Gemeindehaushalt 2021 hatte ihr Ortsrat zugestimmt – coronabedingt nach telefonischer Absprache unter den Mitgliedern ohne Sitzung.

Am Gutshof in Bestenbostel steht dieses Kinderrechtekunstwerk. Auch für die beiden in Bennemühlen und in Berkhof hat sich der Ortsrat Wedemark III eingesetzt. Quelle: Ursula Kallenbach

Der Kommunalpolitik fehlen politisch Engagierte

Rosemarie Spindler hofft, dass sich im Vorfeld der Kommunalwahlen mehr Wedemärker zur Mitarbeit in Parteien und Ortsräten finden. Quelle: Ursula Kallenbach

Eine Sorge belastet die Ortsbürgermeisterin, wenn sie an die Kommunalwahlen im September denkt. „Die zukünftige Ortsratsarbeit hängt von den Wahlen ab. Es fehlen Bürger, die sich politisch in diesem Bereich engagieren, in einer Partei sind oder für eine Partei antreten wollen. Der Ortsrat ist gelebte Bürgernähe“, mahnt die 72-Jährige. Tatsächlich ist das Gremium bunt zusammengesetzt: Aktuell hält die CDU drei Sitze, die SPD zwei. Jeweils einen Platz nehmen FDP und Wählergemeinschaft Wedemark ein.

Als Ortsbürgermeisterin werde sie nicht mehr kandidieren, hat Spindler beschlossen. Aber auch: „Sollte der Ortsrat aufgelöst werden, und ich könnte es durch eine Kandidatur verhindern, würde ich noch einmal darüber nachdenken.“ Seit 2006 widmet sie einen großen Teil ihrer Freizeit dem Ehrenamt an der Spitze des Ortsrats, seit 31 Jahren gehört sie dem Gremium an.

Von Ursula Kallenbach