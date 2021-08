Wedemark

Wie lässt sich der Zustand der gemeindlichen Straßen verbessern, und wer soll das bezahlen? In der Wedemark soll es nach der Kommunalwahl endlich schnell zu praktikablen und rechtssicheren Lösungen kommen. Wird die Kommune dafür die Steuern erhöhen? Nach einem Vorstoß der SPD haben jetzt die CDU und die FDP ihre Ansichten zum Thema Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) und Grundsteuer auf den Tisch gelegt.

„Ich bin für die Abschaffung der Strabs, und das schon seit drei Jahren“, betont der Chef der FDP-Ratsfraktion Erik van der Vorm. „Aber die Groko hat nichts gemacht.“ Damals habe er sich im Gemeinderat dafür eingesetzt, beim Ausbau von Gemeindestraßen mit reduziertem Standard zu arbeiten – das fordere jetzt auch die SPD. „Es muss nicht an jeder kleinen Gemeindestraße ein Gehweg gebaut werden“, so van der Vorm. Wichtig sei aber, dass das Regenwasser abfließen könne. Für den vereinfachten Ausbau gebe es in den Ortsteilen viele Beispiele. Dort sei niemand in die Insolvenz geraten für hohe Umlagekosten.

FDP: Keine Erhöhung der Grundsteuer

Für die politischen Entscheidungen der beiden großen Parteien zur Abschaffung der Strabs sieht der FDP-Politiker eines voraus: „Sie werden es ohne Grundsteuererhöhung nicht hinbekommen.“ Aber genau diese werde es mit der FDP nicht geben. „Das würde zur Verteuerung der Mieten führen, denn die Mieter müssten mitzahlen.“ Van der Vorm verweist darauf, dass das Land den Kommunen freigestellt hat, die Straßenausbaubeitragssatzung vor Ort abzuschaffen. „Dann müsse das Land aber das Geld zur Verfügung stellen.“

Alter Westweg in Brelingen: Dort wäre nicht nur Flickerei an der Fahrbahndecke, sondern ein Grundausbau vonnöten. Ein vereinfachter, kostengünstigerer Standard würde es den Anliegern leichter machen. Quelle: Ursula Kallenbach

Parteien wollen Standard vereinfachen

Viele Gemeindestraßen in der Wedemark befinden sich in einem katastrophalen Zustand. Das sehen nicht nur die Bürger, sondern stellen nun auch die drei Parteien CDU, SPD und FDP öffentlich fest. Alle drei sehen einen guten Weg darin, in stärkerem Maße vereinfachte bauliche Standards bei der Sanierung anzuwenden. Die SPD sieht darin außerdem die Chance, Sanierungen schneller zu verwirklichen. Die bisherige kommunale Strabs will die SPD Wedemark abschaffen. Die bisher praktizierte Umlage von Kostenanteilen auf die Anlieger möchte die SPD durch eine Finanzierung aus dem Gemeindehaushalt ersetzen.

Die Sozialdemokraten drängen auf eine Entscheidung zu Beginn der neuen Wahlperiode. Mit ihrem Vorstoß hat die Partei zugleich innerhalb der bisherigen großen Ratskoalition gezündelt: Laut Ankündigung will die SPD die Aufhebung der Strabs zu einer wesentlichen Voraussetzung für eine künftige Mehrheitsbildung im Rat machen. Darüber bestehe auch Konsens mit Bürgermeister Helge Zychlinski.

Mit dem Straßenausbau und den Gemeindehaushalt befassen sich in der CDU-Ratsfraktion Jessica Borgas (von links), Hans-Joachim von Einem und Markus Schmieta. Der CDU-Bürgermeisterkandidat Marco Zacharias (dahinter) hat seine eigenen Ideen dazu. Quelle: Ursula Kallenbach

Strabs abschaffen – Ausbau über Grundsteuer?

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Markus Schmieta sieht die SPD-Bedingung als Forderung an alle Fraktionen und Ratsmitglieder. „Nach den Verhandlungen bisher glaube ich, wir liegen nicht so weit auseinander“, sagte er jetzt in einem Pressegespräch. „Deshalb wird sich die CDU gleich zu Beginn der kommenden Ratsperiode mit aller Kraft dafür einsetzen, dieses Thema zu einem praktikablen, für die Bürger zuverlässigen Abschluss zu bringen.“

Die CDU stehe dem Thema Abschaffung der Straßenausbaubeiträge durchaus positiv gegenüber. Nur zur Gegenfinanzierung der dann entfallenden Einnahmen könne sich die CDU auch Veränderungen der Grundsteuersätze vorstellen, machte Schmieta deutlich. Ansonsten kämen Steuererhöhungen für die CDU-Fraktion auch weiterhin nicht in Betracht. „Ich möchte die Strabs auch gern abschaffen. Die Finanzierung über die Grundsteuer wäre sicher sinnvoll“, bekräftigte der CDU-Bürgermeisterkandidat Marco Zacharias.

Straßenausbau würde jährlich eine Million Euro kosten

Auf fast eine Million Euro pro Jahr hat die Gemeindeverwaltung den durchschnittlichen Kostenaufwand errechnet, der zur Verbesserung von Straßen und zur Kompensation wegfallender Straßenausbaubeiträge in der Wedemark nötig ist. Zur Deckung dieses Bedarfs müsste laut Verwaltung der Grundsteuer-Hebesatz von 440 auf 515 erhöht werden. Mit dem insgesamt 24 Seiten starken Straßenbau- und Sicherheitsprogramm für die Gemeinde Wedemark im Zeitraum 2020 bis 2027 befassen sich die Kommunalpolitiker seit April 2020 – aber die Vorlage der Verwaltung ist in Teilen wahrscheinlich bald wieder Makulatur.

Für den nächsten Rat wird die Verwaltung eine neue Vorlage erarbeiten, die an weitere Entwicklungen angepasst werde, heißt es aktuell auf Nachfrage im Rathaus. Denn in der kommenden Wahlperiode erwarte man, dass der Gesetzgeber noch einmal tätig wird.

CDU-Fraktion: „Wir wollen nichts vermischen“

„Vor allem muss die neue Fassung rechtssicher sein“, forderte der CDU-Finanzexperte und Finanzausschussvorsitzende Hans-Joachim von Einem. Die erstmalige Herstellung von Straßen und ihre Abrechnung nach dem Baugesetz und die Regelungen nach Straßenausbaubeitragssatzung seien in der Zusammenfassung der Gemeindeverwaltung nicht deutlich auseinander gehalten worden. „Wir wollen das nicht vermischen. Daran lag es, dass es im Rat noch nicht zu einer Einigung kam.“

Viele Wedemärker wüssten nicht, so von Einem weiter, dass der weitaus größere Anteil der gemeindlichen Straßen, auch wenn sie schon lange bestehen, bei einer Sanierung für die Anlieger teuer nach Baugesetz abgerechnet werden müssten. Den es wäre ein sogenannter Erstausbau. Ein Beispiel: die alte innerörtliche Straße Gilborn in Mellendorf. „Eine Abschaffung der Strabs würde noch keine spürbare Verbesserung unserer Straßen bringen“, führte Schmieta an. „Erst wenn wir das Ausbauniveau beim Erstausbau bestehender Straßen unter die Schwelle der Abrechenbarkeit bringen, würde das die Bürger wirklich entlasten.“

Wie der Erstausbau geschehen solle, sei die kritische Frage. Die CDU-Politiker würden den Bürgern dazu gern einen Plan aller Straßen an die Hand geben, die in Angriff genommen werden müssen. „Und zur Finanzierung müssen wir mit den Bürgern sprechen“, forderte Bürgermeisterkandidat Zacharias.

Von Ursula Kallenbach