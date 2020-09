Resse

Am Freitag, 19. September, um 12.55 Uhr rammt Peter Lampe der Mellendorfer Firma ePassion eine Fahne des Hannoverschen Telekommunikationsunternehmens HTP in das Beet an der Osterbergstraße. Es ist das sichtbare Startzeichen für die Eröffnung von Resses Glasfaser-Servicecenter im Gebäude, das man hier als Ärztehaus kennt. Zwei Spaziergänger laufen vorbei und schauen dem Treiben interessiert zu.

Peter Lampe steckt eine Werbefahne in das Blumenbeet vor Resses Ärztehaus. Hier will er für einige Monate rund um das Wedemärker Glasfasernetz werben. Wenn sich genügend Teilnehmer finden, könnten die Resser ebenfalls schnelles Internet bekommen. Quelle: Patricia Chadde

Peter Lampe selbst ist Resser und einer von drei Unternehmern, die sich als Partner von HTP zusammengeschlossen haben, um ihren Ort mit schnellem Internet mittels Glasfaseranschluss zu versorgen. Die Räume haben sie vom Verein Bürger für Resse ( BfR) befristet angemietet. Von Montag bis Sonnabend beraten sie in der Zeit von 13 bis 18 Uhr möglichst viele Haushalte, um für den Internetanschluss zu werben. Bei Bedarf wollen sie die Öffnungszeiten auch anpassen.

Kaum ist Lampe von seiner Werbebannermission zurück am Tresen, kommt Hilke Neuß herein. Sie gehört zu einer der rund 1150 Resser Haushalte. Davon müssen sich mindestens 40 Prozent der für den Glasfaseranschluss bis ins Haus (Fiber To The Home, FTTH) entscheiden, damit die Versorgung für den Anbieter HTP wirtschaftlich tragfähig wird.

„Ich habe da mal eine Frage zu meinem Vertrag“, sagt Neuß und hat in Lampe einen aufgeschlossenen Ansprechpartner. Denn erklärtes Ziel der IT-Spezialisten ist es, über die schnelle Internetversorgung aufzuklären. Dass dazu viele weitere Fragen und Problemstellungen zum Thema in den Fokus rücken, die ebenfalls mal geklärt werden können, erleben sie täglich in ihrem Beruf.

„Der Bedarf ist auf jeden Fall da“

„Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, sagt Lampe. In Resse gebe es zahlreiche Einwohner, die ihren Arbeitsplatz nicht länger im Firmenbüro hätten, sondern von zu Hause aus arbeiteten und das auch zukünftig tun würden. Der Heimunterricht von Schulkindern benötige ebenfalls Internetkapazitäten, meint Lampe. Dazu kommen Freizeitaktivitäten wie Onlinespiele und Home Entertainment, die immer beliebter werden. Für die erste Kundin Hilke Neuß, die früher beim NDR arbeitete, geht es einfach um einen Vertrag, der zu ihren Bedürfnissen passt – von Mobilfunk bis zu schnellem Internet.

Spenden für Vereine als Lockmittel

Aber Lampe und Neuß kommen auch auf die örtlichen Vereine zu sprechen, die von jedem Glasfaseranschluss direkt profitieren. Wer einen neuen Vertrag im Glasfaser-Center Resse abschließt, kann einen der acht gemeinnützigen Vereine auswählen, dem dann 50 Euro für die Vereinskasse gutgeschrieben werden. „Welcher Verein soll es denn sein?“, fragt Lampe.

„Zur Zeit ist es schwerer, die Inhalte zu vermitteln, weil man ja keine großen Versammlungen macht. Aber die Idee mit dem Glasfaser-Servicecenter scheint eine gute.“ Persönlich und geduldig informiert zu werden, das seien die Menschen gar nicht mehr gewohnt. Lampe, sonst eher der sachliche IT-Typ, ist jetzt ein bisschen in Werbelaune. „Wer bis zum 2. November 2020 bucht, bekommt seinen Hausanschluss kostenlos.“ Hilke Neuß wird darüber nachdenken.

Das Glasfaser-Servicecenter Resse im Ärztehaus, Osterbergstraße 2, ist von Montag bis Sonnabend von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auch hier.

Von Patricia Chadde