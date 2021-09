Wedemark

Der kommende Sonntag, 12. September, steht ganz im Zeichen von Wahlen. Neben einer neuen Spitze in der Region und der Zusammensetzung der Regionsversammlung wird auch über den Posten eines Chefs im Rathaus in Mellendorf sowie über den Gemeinde- und Ortsrat abgestimmt.

Mit Stand Freitag haben in der Gemeinde Wedemark bereits etwa 7500 Menschen per Briefwahl votiert, so viel wie noch nie. Bei 24.000 Wahlberechtigten in der Kommune hat gut jeder Dritte davon Gebrauch gemacht, sagt Rathaussprecher Ewald Nagel auf Anfrage.

Hier geht es zu unserer Themenseite zur Kommunalwahl in der Wedemark

Immerhin: Bei der letzten Wahl 2016 wurden lediglich etwa 2500 Briefwähler gezählt. Ein Zeichen, dass es angesichts der Corona-Pandemie viele Menschen im Vorfeld an die Urnen gezogen hatte. Darauf hat die Gemeinde auch reagiert und im Rathaus in Mellendorf sowie im Bürgerhaus in Bissendorf gleich zwei Lokale für die Briefwähler geöffnet.

Von Sven Warnecke