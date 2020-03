Mellendorf

In der Anlage der Gartenfreunde Mellendorf in der Nähe des Fernsehturms an der Hermann-Löns-Straße stecken die Kleingärtner mitten in der Frühjahrsarbeit mit Aussaat und Pflanzen. „Und genau dies wird erledigt“, sagt die Vereinsvorsitzende Heike Göritz. Aber etwas ist schon auf den ersten Blick anders: Die Nachbarn sprechen über den Gartenzaun, aber sie treffen sich nicht mehr und sitzen nicht zusammen. „Jeder muckelt alleine oder zu zweit auf seiner Parzelle“, bestätigt die Vorsitzende.

Ein einziger Kleingärtner ist auf der Anlage weit und breit zu sehen: Er hat in einem Kanister Frischwasser von der gemeinschaftlichen Wasserstelle der Gartenfreunde geholt. Quelle: Ursula Kallenbach

Mitglieder halten sich an alle Regeln

Denn: Alle Parzellenbesitzer halten sich Göritz zufolge an die Regeln, die von der Bundesregierung und der Gemeinde Wedemark zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus am Sonntag ausgegeben wurden. Die Gartengrundstücke seien so groß, dass die dazu notwendigen Abstände eingehalten werden können, verdeutlicht sie. „Der Vorstand musste bisher keine zusätzlichen Auflagen für die Vereinsmitglieder ausgeben; sie halten sich vorbildlich an alle Vorgaben.“ Gleichwohl beschäftige sie alle die Frage, wie lange sie ihre Gärten noch bewirtschaften dürfen, oder eine Ausgangssperre dies untersagen könnte.

Viele schöne Aktionen abgesagt

Gemeinschaftswiese und die Kinderecke dort sind für längere Zeit tabu bei den Kleingärtnern in Mellendorf. Quelle: Ursula Kallenbach

Auch die Gartenfreunde haben sich wie viele Vereine mit Schmerzen bereits von zahlreichen für die Frühlingswochen geplanten Aktionen verabschiedet. Der Vorstand hat aktuell beschlossen, alle Veranstaltungen bis zum 31. Mai abzusagen. Es entfallen die Ostereiersuche mit den Schreberkindern, das Muttertags- und Vatertagsbasteln mit den Kindern sowie die Himmelfahrtstour – damit wird jedesmal zugleich die Gartensaison offiziell eröffnet. „Je nach Corona-Situation planen wir später ein Biwak für die Kinder“, stellt die Vorsitzende auf Anfrage in Aussicht. „Dabei wollen wir dann als Ausgleich etwas mehr unternehmen als im vergangenen Jahr.“

Ein Bild aus der Zeit vor der Corona-Krise: Der Vorstand der Gartenfreunde um Heike Göritz (von links), Frank Fritsche, Gotthard Sachse, Marko Stappat, Matthias Kaufhold und Kerstin Kleinke ist wieder komplett. Quelle: Privat

Keine Feiern im Vereinsheim – aber Frischwasser

Feiern im Vereinsheim sind ebenfalls abgesagt. Der kleine Bereich zum Spielen für Kinder dort sei nach dem Winter noch nicht aufgebaut und werde es auch nicht, solange das Verbot für Spielplätze besteht, sagt Göritz. Als notwendige Gemeinschaftsanlage stehe den Vereinsmitgliedern aber die Zapfstelle für Frischwasser zur Verfügung.

Am Vereinsheim der Gartenfreunde - in der schönsten Mittagssonne nichts los. Quelle: Ursula Kallenbach

Verpachtung zweier Gärten stockt

Eigentlich stünde aktuell die Weiterverpachtung von drei Gartengrundstücken an; Parzellen dort und in anderen Kleingartenvereinen sind seit Jahren begehrt. „Dafür haben wir auch bereits Interessenten, die gerne so früh wie möglich eine Parzelle übernehmen möchten“, sagt die Vereinsvorsitzende. Aber in zwei Fällen schießt wiederum Corona dazwischen. „Da es sich bei zwei Parzellenaufgaben um ältere Menschen handelt, kommen diese als Vorsichtsmaßnahme derzeit nicht in die Gartenanlage. Daher ist es im Moment schwierig, diese Parzellen bewerten zu lassen oder den Interessenten zu zeigen und schlussendlich zu verkaufen.“

Probleme, betont Göritz, hätten die Gartenfreunde Mellendorf ansonsten nicht. „Nur, unsere Kleingärtner haben Ängste, wenn eine Ausgangssperre kommt. Jetzt können alle noch in den Garten, die frische Frühlingsluft genießen, und sie sind nicht alleine zu Hause in der Wohnung. Sie fühlen sich wohl in unserer Gemeinschaft - auch wenn sie im Moment nicht zusammen Kaffee trinken können.“ Der kürzeste Weg zur Gesundheit ist eben, wie auf der Internetseite des Vereins zu lesen ist, der Weg in den Garten.

Nahe dem Fernsehturm liegt die gepflegte Anlage der Mellendorfer Gartenfreunde. Quelle: Ursula Kallenbach

Verein führt Warteliste mit Interessenten Die Gartenfreunde Mellendorf zählen etwa 100 Mitglieder mit 50 Pachtparzellen. Ein weiteres Grundstück ist ein Feuchtbiotop, und eines ist für die Schreberjugend reserviert. Für ein Gartengrundstück muss je nach Größe und Zustand ein Abstandspreis zwischen 2000 und 5000 Euro für die Laube und vorhandene Anpflanzungen gezahlt werden. Alle Parzellen werden einer Wertermittlung unterworfen, die der Bezirksverband Hannover-Land vornimmt. Laubenausstattung oder Gartengeräte werden nicht mitbewertet, insofern kann der Endpreis noch variieren. In dem Abstandspreis sind nicht die jährlichen Kosten für Pacht, Vereinsmitgliedschaft, Laubenversicherung und anderes enthalten – je nach Größe der Parzelle zwischen 300 und 400 Euro im Jahr. Die Gartenfreunde Mellendorf führen eine Warteliste für frei werdende Gärten. Darin sind derzeit drei Interessenten vermerkt, die bei einer Weitergabe von Gärten Vorrang haben.

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach