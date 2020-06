Die nächste Großbaustelle in der Wedemark steht an: Eigentlich will das Land ab 2021 die L 190 durch die Gemeinde grundlegend erneuern – und dafür tief in die Tasche greifen. Doch der Zeitplan könnte aufgrund der Corona-Pandemie ins Wanken geraten. Die Kommune hat bereits Vorschläge für Verbesserungen erarbeitet.