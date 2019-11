Elze

Kinder tun Kindern Gutes: Der Förderverein der Grundschule Elze hat mit den Schülern 79 Päckchen gepackt. Im Vorfeld hatten die Lehrer mit den Kindern darüber gesprochen, dass es nicht allen Kindern so gut geht wie ihnen: Längst nicht alle Jungen und Mädchen bekommen zu Weihnachten ein Geschenk, weil die Eltern es sich nicht leisten können oder sie gar nicht zu Hause wohnen können. „Für diese Kinder hatten wir eine Weihnachtsüberraschung gepackt“, sagte Isabell Gieseke, Hauptorganisatorin der Aktion in der Grundschule. Die Einrichtung unterstützt damit das Projekt „ Weihnachten im Schuhkarton“. Die Samariter bringen die Weihnachtsgeschenke zu den Kindern in Osteuropa und Zentralasien.

Jedes Kind durfte etwas von zu Hause mitbringen. Gesammelt wurden Schulmaterialien wie etwa Stifte, Hefte, Anspitzer und auch Hygieneartikel, Kleidung – vor allem Mützen, Schals, warme Socken sowie Süßigkeiten, Kuscheltiere, Spielzeug und was Kinder noch so erfreut und in einen Schuhkarton passt. Eltern hatten die Kartons organisiert und mit Weihnachtspapier beklebt.

Kinder und Organisatoren zeigen die gepackten Weihnachtsgeschenke. Quelle: privat

Die Zahnarztpraxis WedeDent aus Bissendorf spendete 50 Zahnbürsten und eine Privatperson, die von der Aktion über Facebook mitbekommen hatte, 34 Zahnpasta-Tuben. Das SBCenter Lüning aus Mellendorf und Buchhandlung Hirschheyd gab auch einige Sachspenden dazu. Der Förderverein ergänzte Schokolade, Zahnbürsten und andere Dinge die in dem ein oder anderem Päckchen fehlten.

Das Packen in den Klassen bereitete den Kindern viel Freude, berichtet der Förderverein: In einer ersten Klasse schlug Lehrerin Andrea Hey-Sander nach dem Packen vor, dass die Schüler jetzt an Weihnachten an das Kind denken können, dem sie eine Freude gemacht haben. Ein Mädchen sprang auf und sagte spontan: „Dann sind wir jetzt ja alle Weihnachtsmänner.“

Lesen Sie auch

Von Katerina Jarolim-Vormeier