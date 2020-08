Gebrannte Mandeln, Glühwein und Weihnachtsmusik: Der Weihnachtsmarkt in Brelingen zieht jedes Jahr täglich mehrere Hundert Besucher an. In diesem Jahr sollte es die 38. Veranstaltung in Folge in der Wedemark werden. Doch durch die Corona-Pandemie kommt alles anders. Der Kirchenvorstand hat jedoch andere Ideen für die Adventszeit.