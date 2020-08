Mellendorf

Im Hochsommer denkt fast niemand an Weihnachtsmarkt – mit stimmungsvoll beleuchteten Buden, einem heißen Glühwein und gebrannten Mandeln. Eigentlich. Doch angesichts der Corona-Pandemie stellt sich die Frage, ob die Veranstaltungen in diesem Jahr überhaupt möglich sind und mit welchen Regeln hinsichtlich Abstand, Hygiene und Besucherzahlen.

„Normalerweise schreibe ich Anfang August eine Mail an viele Budenbetreiber und Aussteller mit dem Hinweis, dass es jetzt noch viel zu warm, aber trotzdem Zeit für eine Abfrage ist“, sagt Mellendorfs Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas und lacht. Der Ortsrat organisiert traditionell zusammen mit den jeweiligen Ortsbürgermeistern den Weihnachtsmarkt.

Umgekehrt, berichtet Borgas, sei sie bereits von einer Budenaufstellerin angeschrieben worden. Doch das Problem beim Schriftverkehr, egal in welcher Richtung: Nichts Genaues weiß man aufgrund des Coronavirus nicht. „Die Frage ist ja, ob wir überhaupt dürfen und wenn ja, unter welchen Bedingungen“, sagt Borgas. Gegebenenfalls sei auch ein Alternativplan nötig, falls es an der evangelischen Kirche zu eng werde.

Termin wäre am zweiten Advent

Der Termin an sich wäre zumindest bereits fix: Am Sonnabend, 5. Dezember, von 15 bis 21 Uhr soll der Markt öffnen. In Kürze wolle man sich intern zusammensetzen, berichtet die Ortsbürgermeisterin, und auch den Stichtag 31. August im Auge behalten. „Dann wird es eine Entscheidung von der Politik geben, wie weiter mit Großveranstaltungen umgegangen wird. Sollte es jedoch eine zweite Corona-Welle geben, wird sowieso nichts möglich sein“, sagt Borgas.

Pastorin: „Mit dem Weihnachtsmarkt beschäftigen wir uns später“

Für Wibke Lonkwitz, Pastorin in Resse und Bissendorf, kommt ein Gedanke an den Weihnachtsmarkt noch viel zu früh. „Dazu können wir noch gar nichts sagen, mit dem Weihnachtsmarkt beschäftigen wir uns später.“ Aktuell plane man Veranstaltungen am Erntedank-Sonntag sowie die insgesamt acht Konfirmationsfeiern am 12. und 13. September. „Die Familien freuen sich, dass außer den Konfirmationen nun auch wieder Taufen und Einschulungsfeiern möglich sind“, sagt Lonkwitz.

Von Stephan Hartung