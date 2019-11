Berkhof : Weihnachtsmarkt auf der Feuerwehrwiese

Sonntag, 15. Dezember, ab 14 Uhr: Die Feuerwehr Berkhof organisiert den diesjährigen Weihnachtsmarkt auf der Feuerwehrwiese an der Straße Auf den Raden in Berkhof.

Bissendorf : Adventszauber auf dem Amtshof

Sonnabend und Sonntag, 7. und 8. Dezember (Weitere Details folgen.)

Die St. Georgskirche ist der adventliche Anziehungspunkt in Mellendorf. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

Mellendorf : Weihnachtsmarkt an der Kirche

Sonnabend, 8. Dezember, von 15 bis 21 Uhr: In mehreren Buden bieten Aussteller den Besucher verschiedene weihnachtliche Artikel und Leckereien an; Ort: Platz an der evangelischen St.Georg-Kirche in Mellendorf

Hinweis:Die Übersicht wird aktualisiert, sobald weitere Termine für Weihnachtsmärkte feststehen. Organisieren Sie einen Weihnachts- oder Adventsmarkt und dieser fehlt bislang in der Übersicht? Dann informieren Sie die Redaktion per E-Mail an wedemark@haz.de und nennen uns Termin, Ort und Öffnungszeiten.

Von Julia Gödde-Polley