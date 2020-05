Meitze

Wer in der Wedemark Wein anbauen möchte, braucht einen langen Atem. Nicht etwa, um ausreichend Erde aufzuschütten, bis es zu einem kapitalen Weinberg reicht. Nein, auch 1,5 Hektar platter Acker zwischen Meitze und Autobahn benötigen eine Erlaubnis von allerhöchster Stelle. „Zwei Jahre hat mein Antrag beim Bundeslandwirtschaftsministerium benötigt“, sagt Helmut Bäßmann an diesem sonnigen Nachmittag. Doch nun ist es soweit. Die Pflanzmaschine ist gerade wieder abgerückt und vor Bäßmanns Füßen erstrecken sich nicht weniger als 4500 Rebstöcke, fein säuberlich in Reih und Glied bis zum Horizont.

Man muss an diesem Tag jedoch wissen, was vor einem liegt. Denn mit bloßem Auge sind die noch mit dunklem Paraffin überzogenen Rebstöcke in Dunkelgrün auf Dunkelbraun nicht wirklich zu erkennen. Zum Zeitpunkt des Setzens gucken die veredelten Wurzelstöcke mal eben eine Handbreit aus der Erde. Für den wissenden Bäßmann der Startschuss, jetzt keine Zeit zu verlieren. Denn Wein ist ein Sprinter. „Schon in acht Wochen steht der hier einen Meter hoch.“

Günter Deppe (links) und Helmut Bäßmann nennen jetzt 1,5 Hektar "Weingarten" in Meitze ihr Eigen. Quelle: Rebekka Neander

Darauf freut sich mit Bäßmann auch Günter Deppe. Was für den Pferdezüchter Bäßmann auch eine landwirtschaftliche Reaktion auf den Klimawandel ist, gerät für seinen gleichberechtigten Teilhaber Deppe zum Ruhestandsprojekt. „Ich bin IT-Spezialist“, hält Deppe fest. „Und ich habe keine Lust, zu Beginn meines Ruhestandes die Beine hochzulegen“, ergänzt er – und fügt mit einem Lachen hinzu: „Und außerdem habe ich dann keine Lust mehr auf Computer.“

Für beide heißt es jetzt, keine Zeit zu verlieren – zumindest erst einmal. „Wir müssen als Erstes den Acker einzäunen“, sagt Deppe. Nicht, weil die kleinen Pflanzen sonst von Unwissenden einfach plattgelaufen werden könnten. „Sondern weil das Wild uns sonst hier einfach alles sofort anknabbert“, ergänzt Bäßmann. „Danach erhalten die Rebstöcke ein Spalier, an dem sie sich aufrichten und später entlang ranken können.“

Wein wurzelt bis zu zehn Meter tief

Der Papierkram liegt bereits hinter ihnen. Dazu zählte nicht nur das langwierige Antragsverfahren, dem sich jeder in Deutschland stellen muss, der Wein anbauen und vermarkten will. „Die Quoten werden vergeben, um die bestehenden Anbaugebiete nicht zu gefährden“, sagt Bäßmann. Für ihn ist Wein insbesondere aufgrund der Wetterveränderungen eine interessante Neuerung. „Der Wein wurzelt bis zu zehn Meter tief“, sagt Deppe. Eine Bewässerung benötige der Acker deshalb nur in den ersten zwei Jahren. Danach könne er sich allein versorgen. Auch deshalb haben sich die beiden zwei eher frühreifende Sorten ausgesucht: Grauburgunder und Solaris wächst jetzt in Meitze. „Beide Sorten brauchen keine späte Herbstsonne mehr“, sagt Bäßmann. Auf die könne man in Niedersachsen ja nun wirklich nicht setzen.

Fürs Erste wollen die beiden Neu-Winzer, die gemeinsam eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet haben, sich nur auf den buchstäblichen Anbau konzentrieren. „In den ersten Jahren geben wir die Ernte an eine Kellerei“, sagt Bäßmann. An der Verarbeitung und Abfüllung probiere man sich erst später, wenn auch die Pflanzen richtig in Schwung gekommen sind. Damit arbeite die Zeit auch auf einer weiteren Baustelle durchaus für sie. „Bislang gestattet das Land Niedersachsen so gut wie keine lokale Namensnennung auf dem Etikett“, räumt Bäßmann zerknirscht ein. Aber die Verbände beackerten auch dieses Gebiet. Immerhin gibt es seit Januar sogar schon einen niedersächsischen Weinbauverband. „Wir sind schon 20 Mitglieder“, sagt Deppe. In der Region Hannover kenne man nur noch den Bio-Winzer in Ramlingen bei Burgdorf.

Meitzer Wein soll später regionale Spezialität werden

Den Acker in Meitze unweit des Bäßmann’schen Hofes haben die beiden ganz bewusst gewählt. „Hier können wir bei Bedarf auch expandieren“, sagt der Pferdezüchter, der sicherheitshalber den Folgeantrag auf weitere 1,5 Hektar – die gegenwärtige maximal genehmigungsfähige Fläche – bereits gestellt hat. Kein Zweifel, die beiden sind zuversichtlich. „Wir wollen die Flaschen später ganz bewusst als regionale Spezialität vermarkten“, sagt Deppe. Die Lese erfolge auf jedem Fall von Hand. „Vielleicht vergeben wir für die Rebstöcke auch Patenschaften“, fügt Deppe lachend hinzu. Aber das sei noch Zukunftsmusik. Sicher sind sich die beiden Weinbauern jedoch schon jetzt: Der „ Weingarten“, wie sie ihren flachen Acker nennen, habe schon im Freundeskreis viel Furore gemacht. „Ich habe keine Bange“, ruft Deppe aus, „dass wir im Ernstfall ausreichend helfende Hände finden.“

Von Rebekka Neander