Mit einem Doppelkonzert der Gruppe Moa aus Hannover und Hauke Schlüter und seiner Band Die letzte Hoffnung aus Bremen wird die 14. Auflage des Winterjazz Brelingen am Sonnabend, 1. Februar, fortgesetzt. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr in der Brelinger Mitte, Marktstraße 1. Einlass ist bereits um 19.30 Uhr.

Das Organisationsteam, das aus Mitgliedern der Kooperationspartner Kulturverein und Orgelbauverein besteht, hat auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Bin zum 14. März werden sechs Veranstaltungen angeboten. Stilvorgaben haben sich die Organisatoren nach eigenen Angaben nicht gemacht. Allerdings: Klassischen und Dixieland-Jazz sollen andere Veranstalter anbieten. Die Brelinger Programmmacher wollen es nach eigenen Angaben „experimenteller halten“. Davon können sich die Besucher bei dem nun anstehenden Doppelkonzert überzeugen. „Die Nachwuchsbands mischen derzeit mit Eigenkompositionen die Szene auf“, heißt es vom Veranstalter.

In Brelinger Mitte steht ein Doppelkonzert an

Da ist zum einen die Band Moa. Die Gruppe ist im Umfeld der Hochschule für Musik und Theater Hannover entstanden. Deren Eigenkompositionen sind Ausgangspunkt für ausgedehnte Klangexpeditionen. Durch Improvisation und Interaktion geleitet, laden sie in eine sphärische Klanglandschaft ein. „Vorsichtig herantastend, zielstrebig voranschreitend entwickelt sich ein farbenprächtiges Klangbild mit pulsierendem Groove, das die Energie und Leidenschaft der Musik widerspiegelt und die Zuhörer mitnimmt auf eine Reise mit überraschendem Ausgang“, kündigt Sieglinde Hofbauer von der Brelinger Mitte an. Leitmotiv von Moa seien die Hingabe und der Mut zum Risiko bei den musikalischen Erzählstücken. Auf der Bühne sind Maischa Perdelwitz (Gesang), Max Hobohm am Klavier, Johannes Keller (Bass) und Matthias Meyer am Schlagzeug zu sehen und zu hören.

Den zweiten Part übernimmt Hauke Schlüter mit der Band Die letzte Hoffnung. Sie versprechen Musik voller Kontraste von heiter Impressionistischem bis hin zu energetischem Lärm, wie Hofbauer mitteilt. Die Band hatte 2014 in Bremen zusammengefunden. Die vier Nachwuchsmusiker – neben Schlüter mit Baritonsaxofon und Bassklarinette, sind das Gitarrist Jens Rathfelder, Michael Haupt an Kontra- und E-Bass sowie Schlagzeuger Jannik Stock – begeben sich auf genussvoll experimentelle, gleichermaßen traditionsbezogene wie dem Unsinn frönende Abwege. „Die vier risikofreudigen Musiker produzieren sowohl düstere als auch eigensinnig heitere Klänge, ihre kontrastreiche Musik reicht von energetischem Lärm bis hin zu melancholischen Balladen“, kündigt die Brelinger Mitte an.

Karten gibt es für 18 Euro, Mitglieder zahlen 12 Euro. Die Tickets gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren v. Hirschheydt in Mellendorf, Am Langen Felde 5, bei Bücher am Markt in Bissendorf, Am Markt 1, sowie im Freitagsbüro der Brelinger Mitte, Marktstraße 1, und an der Abendkasse. Zwei Wochen später folgt dann am 15. Februar das Ensemble Eden. Das Jazz- und Streichquartett gastiert um 20 Uhr in der Brelinger Kirche.

Von Sven Warnecke