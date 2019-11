Resse

Das Moorinformationszentrum (Mooriz) in Resse geht wie jedes Jahr in die Winterpause. Vom 1. Dezember bis zum 14. Januar 2020 bleiben die Räume an der Straße Altes Dorf geschlossen. Alle angekündigten Veranstaltungen sind davon nicht betroffen – unter anderem der lebendige Adventskalender am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr und der Kinoabend am Montag, 16. Dezember. Beginn ist um 20 Uhr, der Einlass startet bereits um 19.30 Uhr. Besucher zahlen 4 Euro Eintritt.

Alle Informationen zu den Öffnungszeiten und Veranstaltungen zum Moorinformationszentrum finden Interessierte im Internet auf www.mooriz.de

Von Julia Gödde-Polley