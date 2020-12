Resse/Langenhagen

Seit einigen Wochen halten sich hartnäckig die Gerüchte über die Existenz eines Wolfes im Bereich des Kananoher Waldes – manche bezeichnen das ausgedehnte bewaldete Areal zwischen Resse und dem Langenhagener Ortsteil Engelbostel beziehungsweise Kaltenweide auch als Kananoher Forst. Doch nun gibt es eine sichere Bestätigung: ein Schnappschuss einer im Wald installierten Wildkamera.

Revierförster Thomas Depping hat den Wolf nach eigenen Angaben bereits einige Male zuvor in freier Wildbahn gesehen, auch seine Mitarbeiter beobachteten das Tier bei Streifzügen im Wald. Zuletzt sei es bei einer Jagd in der Wedemark gesichtet worden, sagt der Forstmann auf Anfrage. Doch so lange es keine gesicherten Daten von der Existenz des Wolfes gab, wollte Depping keine Gerüchte streuen.

Erst Ende Oktober hatte eine Mellendorferin von einer Begegnung mit einem Wolf berichtet, der ihr beim abendlichen Gassigehen am Ortsrand recht nahe gekommen sei.

Foto aus Wildkamera bestätigt die Existenz des Wolfes

Doch nun ist es amtlich: Der streng geschützte Wolf ist in eine Falle getappt – in eine für das Tier völlig ungefährliche Fotofalle. Am frühen Sonntagmorgen, 29. November, zeichnete eine von dem Förster im Wald zwischen Resse und Engelbostel installierte Wildkamera um 2.23 Uhr den Streifzug des Wolfes auf.

Die Aufnahme ist für Revierförster Thomas Deppe eindeutig. Eine seiner Wildkameras hat einen Wolf bei seinem Streifzug im Kananoher Wald gefilmt. Quelle: Thomas Deppe

Für Deppe ist die Bestätigung des großen Raubtiers in seinem Revier auch ein Grund zur Freude. Schließlich deute die Existenz darauf hin, dass sich der Wolf in diesem doch eher dicht besiedelten Raum wohlzufühlen scheine. Gleichwohl denkt der Förster auch an die vielen Tierhalter, die nun in der Wedemark oder im nahen Langenhagen um ihre Tiere fürchten. Doch derzeit gebe es in den weitläufigen Wäldern noch genug Wild, den der Wolf auf Beutezug jagen könnte.

Der Wolf ist in der Wedemark indes keine Seltenheit. „Die ziehen hier immer wieder einmal durch“, berichtet Deppe und erinnert auch an Videoaufnahmen, die vor einigen Jahren in Bissendorf-Wietze gemacht worden waren. Seinerzeit streifte ein Tier direkt an den Häusern der Waldsiedlung vorbei. Allerdings ereilte den wandernden Wolf ein Schicksal wie viele seiner Artgenossen: Er starb auf der Autobahn 7 nahe der Anschlussstelle Mellendorf nach einem Zusammenprall mit einem Fahrzeug.

Forstmann Thomas Deppe hat in seinem Revier mit einer Wildkamera einen Wolf „eingefangen“. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Herkunft des Tieres ist völlig unbekannt

Woher der Wolf stammt, weiß Deppe derzeit noch nicht. Er kann aus dem Rodewalder Rudel, aus der inzwischen auf zuletzt 13 Tiere angewachsenen Wietzer Gruppe oder etwa aus der Population in Ovelgönne kommen. Diese Distanzen zu überbrücken sei für diese Art kein Problem, sagt der Fachmann. Er hat auch noch keine Kenntnis, ob es sich um einen Rüden oder eine Fähe – also ein männliches oder weibliches Tier – handelt. Bekannt ist ihm nur, dass es sich um einen jüngeren, aber schon nahezu ausgewachsenen Wolf handelt.

Dieses Jungtier kann natürlich auch aus dem seit einiger zu trauriger Bekanntheit erlangten Rudel aus dem Burgdorfer Holz stammen. Das hatte in den vergangenen Monaten Pferde, Schafe und auch Rinder im Bereich Burgdorf und Lehrte sowie zuletzt in Uetze und Peine gerissen. Nach diversen Fällen war wieder eine heftige Debatte in Niedersachsen entbrannt, derart auffällige Wölfe leichter abschießen zu dürfen.

Von Sven Warnecke