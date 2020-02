Negenborn

Das Land Niedersachsen plant auf der Ortsdurchfahrt in Negenborn keine Bauarbeiten – sehr zur Enttäuschung der örtlichen Bürgerinitiative (BI). Doch die Anwohner wollen nicht aufgeben und an ihrer Forderung weiterhin festhalten. „Ungeachtet dessen ist die Situation an der L 383 extrem gefährlich, und wir fordern weiterhin eine Verkehrsberuhigung“ sowie eine Verkehrsinsel, sagt Michael Janczikowski für die BI.

Die Ergebnisse der Verkehrszählung im Herbst hätten keine neuen Erkenntnisse für die Negenborner gebracht. Das allein anhand der Zahlen der Bau einer Ampel oder eines Zebrastreifen nicht möglich ist, sei Janczikowskis Angaben zufolge bereits vorher bekannt gewesen. Doch: Von allen Seiten sei auch bestätigt worden, dass es auf der Strecke „eine besondere Gefahrensituation“ gebe, berichtet er.

Ein gesicherter Überweg fehlt

Bisher gibt es auf der Hannoverschen Straße, über die täglich Tausende Autos und Lastwagen fahren, keinen gesicherten Überweg. Durchschnittlich sind innerhalb von 24 Stunden circa 6800 Fahrzeuge unterwegs. Dies hatte das Land innerhalb einer Woche gezählt. Doch zu wenige Fußgänger waren unterwegs: In der Spitzenstunde an Werktagen hatten weniger als 20 Menschen die Fahrbahn überquert, berichtet Friedhelm Fischer, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover. Das reicht seinen Angaben zufolge nicht aus, damit das Land tätig wird und den Verkehr beruhigt. Fischer verweist darauf, dass die erforderlichen Zahlen gestaffelt seien.

Fischer: Kriterien gelten für alle Straßen Warum stehen in einem Ort mehrere Ampeln und es gibt vielleicht einen Fußgängerüberweg und ein Dorf weiter fehlen solche Hilfen für Fußgänger komplett? Dies ist für Bürger nicht immer ersichtlich. Doch Friedhelm Fischer, Leiter der Landesstraßenbaubehörde in Hannover, berichtet, dass für Landes-, Kreis- und Bundesstraßen sowie Autobahnen die gleichen Kriterien gelten, ob eine Ampel oder ein Überweg gebaut wird oder nicht. Nach einer Verkehrszählung könne beispielsweise das Land, wie hier in Negenborn geschehen, in eine Tabelle schauen und überprüfen, welche Richtlinien die erhobenen Daten erfüllen und welche nicht. Daraus lasse sich ableiten, ob und welche verkehrsberuhigenden Maßnahmen notwendig sind. In der Vergangenheit sei es jedoch häufiger vorgekommen, dass die Städte und Gemeinden selbst aktiv geworden sind – obwohl die Zahlen eigentlich nicht ausreichten, räumt Fischer ein. Die Landesbehörde verhindere diese Arbeiten dann nicht, übernehme jedoch auch nicht die Kosten für die Anlagen. Die Landesbehörde beurteile die Situation nur anhand der gemessenen Zahlen und der sich daraus ergebenden Komplexität für Fußgänger, an dieser Stelle sicher die Straße zu überqueren.

Deshalb wollen die Bürger sich weiterhin für einen gesicherten Überweg auf der Strecke stark machen – „und das Land Niedersachsen sowie die Gemeinde Wedemark in die Pflicht nehmen“, schreibt Janczikowski. Bereits seit zwei Jahren kämpft die BI für dieses Vorhaben auf der L 383. Er kündigt weitere Aktion an – „bis wir unsere Ziele durchgesetzt haben“. Doch erstmal wolle die BI Gespräche mit dem Land und der Kommune abwarten.

Gemeinde schreibt Brief an Verkehrsminister

Nach der Auswertung der gemessenen Daten hatte das Wirtschaftsministerium der Kommune vorgeschlagen, eine sogenannte Dunkelampel zu bauen – doch diese müsste die Gemeinde komplett selbst bezahlen. Die Anlage ist solange aus, bis ein Fußgänger sie betätigt. Aus dem Rathaus hieß es dazu auf Anfrage in Richtung Land: „Wir erwarten die Anordnung einer Dunkelampel und Tempo 30.“ Die Gemeinde will sich mit der BI abstimmen. Zudem ist bereits ein Brief an Minister Bernd Althusmann rausgegangen. Die Verwaltung wolle versuchen, mit dem Land über Kompromisse ins Gespräch zu kommen, kündigt Helge Zychlinski an. Ziel sei es, noch 2020 eine „vernünftige Lösung“ hinzubekommen, berichtet der Bürgermeister.

BI fordert: „Kein Hin und Her“

Auch die BI sei zu Kompromissen bereit und wolle gemeinsam mit allen Beteiligten an Lösungsvorschlägen arbeiten, berichtet Michael Janczikowski. Doch die Straße sollte nicht zum Spielball von Land und Kommune werden. „Wir hoffen, dass am Ende die Vernunft siegt und es kein Hin und Her der Verantwortlichkeiten zulasten der Bürgerinnen und Bürger in Negenborn gibt“, sagt Michael Janczikowski. Auf die Gefahren auf der Straße sei Verkehrsminister Bernd Althusmann überdies bei einem Ortstermin hingewiesen worden. Somit sei das Land in der Pflicht – „unabhängig davon, ob die Querungszahlen ausreichen oder nicht“.

