Auf mehreren S-Bahnverbindungen in der Region kommt es am Sonnabend erneut zu Zugausfällen wegen des Winterwetters – zusätzlich zu den bereits seit Tagen bestehenden Einschränkungen auf einzelnen Linien. Zusätzlich sind nun laut Deutscher Bahn die S4 und S5 betroffen.

Vor allem auf der S4 fallen seit dem Morgen Züge zwischen Hannover Hauptbahnhof und Bennemühlen in beide Richtungen aus. Als Grund gibt die Bahn „witterungsbedingte Störungen“ an. Die gleiche Begründung gibt es auch bei Verbindungen der S5 zwischen Paderborn und Hannover Flughafen. Richtung Ostwestfalen fallen einzelne Züge aus, in der Gegenrichtung starten sie erst in Hameln. Wie lange die Probleme noch anhalten, ist offen.

S6, S21 und S51 fahren bis Montagabend nicht

Nach wie vor komplett ausgefallen sind die S6 zwischen Celle und Hauptbahnhof Hannover über Burgdorf. Auch die Expresslinien S21 (Hannover Hauptbahnhof – Barsinghausen) und S51 (Seelze –Hannover – Hameln) verkehren nicht. Die Verbindungen bleiben sogar noch bis einschließlich Betriebsende am Montagabend eingestellt.

Von Peer Hellerling