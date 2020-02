Mellendorf

Wedemärker Bürger müssen sich auf eine Änderung in der Zulassungsstelle einstellen: Wer im Rathaus mehr als zwei Kfz-Anliegen regeln will, muss dafür einen Termin vereinbaren. Gemeindesprecher Magnus Wurm begründet die neue Regelung damit, dass so die hohe Servicequalität „bei dem vorherrschenden Personalengpass auch im Bürgerbüro“ weiterhin gewährleistet werden soll.

Zwei Angelegenheiten können beispielsweise die Abmeldung eines Auto und die Zulassung eines anderen Fahrzeugs sein, heißt es aus dem Rathaus. Drei oder mehr Anliegen bearbeiten die Mitarbeiter der Zulassungsstelle nur noch an einem festen Termin. Diesen müssen Bürger unter Telefon (05130) 581300 vereinbaren. „Zulassungen von Fahrzeugen mit ausländischen Papieren sind grundsätzlich nur mit Terminvereinbarung möglich“, schreibt Wurm.

Die Mitarbeiter aus dem Bürgerbüro sind Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13 bis 15 Uhr und Mittwoch von 13 bis 18 Uhr telefonisch erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley