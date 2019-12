Wennigsen

50 Jahre wird die Gemeinde Wennigsen alt. Am 26. September 2020 soll das Jubiläum groß gefeiert werden. Doch wer ist bei der zentralen Veranstaltung dabei, vor allem aus den Ortsteilen? Und mit welchen Aktionen? Um in diese Fragen zu klären, will die Arbeitsgruppe für die Organisation des Jubiläums demnächst ein Rundschreiben an alle Wennigser Vereine und Institutionen schicken.

„Wir hoffen auf einen regen Rücklauf und auf viele, die sich an der Jubiläumsfeier beteiligen“, sagte Hans-Jörg Albrecht, der die Aktivitäten zum Gemeindejubiläum gemeinsam mit Gunnar Supper und Carsten Mehlhop koordiniert. Den aktuellen Stand der Planungen stellte er jüngst in der Ratssitzung vor. Möglichst bis zu den Osterferien im April solle das Programm im Großen und Ganzen stehen, kündigte Albrecht an.

Gut gehende Arbeitsgruppe

Albrecht sprach in der Ratssitzung von einer „gut gehenden Arbeitsgruppe“, die sich vor einem guten halben Jahr gegründet habe. Inzwischen habe man sich mehrfach getroffen, um Ideen für das Jubiläum zusammenzutragen. Vonseiten der Verwaltung kümmert sich Michael Wittich um die Organisation.

Angedacht ist eine bunte Festmeile mit Ständen und dem Rathaus als zentralem Anlaufpunkt. Schön wäre eine Festmeile entlang der Hauptstraße quer durch Wennigsen gewesen, heißt es seitens der Organisatoren. Wegen der Bauarbeiten, die dann auf der Hauptstraße angefangen haben werden, wird daraus allerdings nichts. „Jetzt verlegen wir das Ganze hintenrum und weichen auf den Mühlendammweg aus“, sagte Albrecht. Vom Kloster geht’s auf dem Mühlendammweg zur Oberen Mühle, wo sich heute das Heimatmuseum befindet.

„Lassen Sie uns zünftig feiern“

„Das Ganze soll ein Fest für die Bürger von den Bürgern werden“, sagte Albrecht, der sich auch eine Art „Neubürgerempfang“, vorstellt, wie er sagt. Er nutzte die Gelegenheit in der Ratssitzung, um für die geplante Veranstaltung am 26. September 2020 zu werben: „Lassen Sie uns zünftig feiern – mit reichlich Beteiligung auch aus den Orten!“

Auch die Ortsräte wurden inzwischen dazu aufgefordert, Ideen beizusteuern, wie sich ihre Dörfer bei den Feiern einbringen wollen. Diese haben bisher aber eher zurückhaltend reagiert, kaum konkrete Vorschläge gab es bislang kaum, teilte die Arbeitsgruppe mit.

Ein Poststempel zum Jubiläum ?

Einen netten Vorschlag, der vorher in der Arbeitsgruppe besprochen worden war, unterbreitete indessen Mit-organisator Supper in der Ratssitzung: Vielleicht ließe sich zum Jubiläum ein Sonderstempel von der Citipost umsetzen, regte er an. Die Gemeinde Wennigsen verschickt mit der Citipost ihre gesamte Geschäftspost. Die Verwaltung will prüfen, inwieweit ein Sonderstempel mit der Aufschrift „50 Jahre Gemeinde Wennigsen“ möglich ist.

Wie Wennigsen vor 50 Jahren zur Gemeinde wurde Das Gesetz über die Gemeindeneubildung von 1969, das sogenannte Wennigsen-Gesetz, war vor 50 Jahren ein Vorbild für viele weitere kommunale Zusammenschlüsse im Land Niedersachsen bis zur großen Gebietsreform 1974. Das Wennigsen-Gesetz bestimmte den Zusammenschluss der bis dahin selbstständigen Gemeinden Argestorf, Bredenbeck, Degersen, Evestorf, Holtensen, Sorsum und Wennigsen zur neuen Gemeinde Wennigsen mit insgesamt 11.000 Einwohnern. Dabei entstand die mit 53 Quadratkilometern damals für einige Zeit größte Gebietskörperschaft im Umkreis von Hannover. Heute ist die Gemeinde Wennigsen flächenmäßig die fünftkleinste unter den 21 Kommunen in der Region Hannover. Nachdem die Gemeindereform zum Jahresanfang 1970 in Kraft getreten war, wurde der Gründungsakt am 31. Januar 1970 unter dem Vorsitz des Oberkreisdirektors des Landkreises Hannover, Friedrich Bischoff, in Wennigsen gefeiert. Für die besonderen Leistungen bei der Vorbereitung der Gemeindefusion wurde der Wennigser Bürgermeister August Klages bei dem Festakt mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Nach ihm ist der Platz an der Kooperativen Gesamtschule Wennigsen benannt.

Lesen Sie auch

50 Jahre Gemeinde Wennigsen: Wie soll das Jubiläum gefeiert werden?

Ortsteile wollen sich beim Wennigser Jubiläumsfest präsentieren

Von Jennifer Krebs