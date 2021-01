50 Jahre Wennigsen: Jubiläumsfeier fällt wegen Corona aus

Die Gemeinde Wennigsen besteht in ihrer heutigen Form seit dem 1. Januar 1970. Bereits 1969 schlossen sich Argestorf, Bredenbeck, Degersen, Evestorf, Holtensen, Sorsum und Wennigsen aufgrund freiwilliger Vereinbarungen zusammen. Die Wennigser Mark gab es damals noch nicht als eigenen Ort.

Offizielles Gründungsdatum der Großgemeinde Wennigsen ist der 1. Januar 1970.Das Gesetz über die Gemeindeneubildung von 1969, das sogenannte Wennigsen-Gesetz, war vor 50 Jahren ein Vorbild für viele weitere kommunale Zusammenschlüsse im Land Niedersachsen bis zur großen Gebietsreform 1974. Doch Vorreiter in der Gebietsreform war eine Nachbarkommune – nämlich die Stadt Ronnenberg, deren Gründung schon 1969 die Eingemeindung Empeldes nach Hannover verhinderte.

Das Wennigsen-Gesetz bestimmte den Zusammenschluss der bis dahin selbstständigen Gemeinden Argestorf, Bredenbeck, Degersen, Evestorf, Holtensen, Sorsum und Wennigsen zur neuen Gemeinde Wennigsen mit insgesamt 11.000 Einwohnern. Dabei entstand die mit 53 Quadratkilometern damals für einige Zeit größte Gebietskörperschaft im Umkreis von Hannover. Heute ist die Gemeinde Wennigsen flächenmäßig die fünftkleinste unter den 21 Kommunen in der Region Hannover.

Nachdem die Gemeindereform zum Jahresanfang 1970 in Kraft getreten war, wurde der Gründungsakt am 31. Januar 1970 unter dem Vorsitz des Oberkreisdirektors des Landkreises Hannover, Friedrich Bischoff, in Wennigsen gefeiert. Für die besonderen Leistungen bei der Vorbereitung der Gemeindefusion wurde der Wennigser Bürgermeister August Klages bei dem Festakt mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Nach ihm ist der Platz an der Kooperativen Gesamtschule Wennigsen benannt.