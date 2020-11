Wennigsen/Barsinghausen

Wie fahrradfreundlich sind Barsinghausen und Wennigsen? Das will der örtliche Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) wissen und bittet deshalb alle Einwohner darum, an einem bundesweiten Fahrradklima-Test teilzunehmen.

Die Teilnahmezahlen der bundesweiten Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit haben schon zur Halbzeit die 100.000er-Marke geknackt, wie die ADFC-Sprecher Heidrun Bartz und Axel Lambrecht mitteilen. „Der aktuelle Fahrradboom zeigt sich auch beim ADFC-Fahrradklima-Test 2020.“ Alle zwei Jahre führt der ADFC die bundesweite Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium durch. Mehr Städte als je zuvor sind im Rennen – aber es gibt auch Kommunen, die noch einen Stimmenschub gebrauchen könnten, heißt es.

„Es freut uns sehr, dass immer mehr Menschen die Fahrradfreundlichkeit ihrer Städte wichtig finden – und bereit sind, Auskunft über ihre Erfahrungen als Radfahrende zu geben. Das gilt besonders, seitdem Corona viele Neuaufsteiger auf das Rad gebracht hat“, sagt ADFC-Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork. Viele Bürger hätten in den vergangenen Monaten zum ersten Mal erlebt, wie es sei, im Jahr 2020 in Deutschland Rad zu fahren. „Es ist wichtig, diese Rückmeldungen ernst zu nehmen und in den bundesweit geplanten Ausbau der Radwegenetze einfließen zu lassen“, sagt er.

Noch bis zum 30. November können alle Barsinghäuser und Wennigser bewerten, wie gut die Bedingungen für Radfahrer in ihren Kommunen sind. Die Teilnahme ist online auf https://fahrradklima-test.adfc.de/teilnahme möglich.

Von Lisa Malecha