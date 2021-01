Wennigsen

Freddy Fledermaus langweilt sich zur Zeit in seinem Kirchturm – denn aufgrund der Corona-Pandemie können Kinder aus Wennigsen das Maskottchen der Kinderkirche zur Zeit nicht besuchen, sagt Pastorin Mandy Stark. Damit der kleine Freddy sich trotzdem nicht ganz so einsam fühlt, soll er nun Post bekommen.

Am Sonntag konnten sich alle interessierten Kinder eine leere Postkarte an der Klosterkirche abholen. „Diese sollen sie Freddy Fledermaus schicken – und jedes Kind bekommt von Freddy natürlich auch eine Antwort“, sagt Stark. Die Aktion am Sonntag wurde von dem Kinderkirchen-Team organisiert. Dieses bereitet ein Mal im Monat kleine Überraschungen für Jungen und Mädchen vor, die diese sich an der Kirche abholen können – als Alternative zu den Kindergottesdiensten, die zur Zeit ausfallen müssen.

Anzeige

Familie Kaliske holt sich eine kleine Überraschung an der Klosterkirche ab. Quelle: privat

Die Aktionen und auch die Kinderkirche seien eine schöne Art, den Kindern Glauben näherzubringen, sagt Mandy, die mit ihrer Tochter Melodie zur Kirche gekommen ist. „Die Aktionen des Kindergottesdienst-Teams sind ein schönes Ziel – gerade in der Corona-Zeit", sagt die Mutter, deren Tochter den Kindergottesdienst sonst auch regelmäßig besucht.

Fabienne Kaliske ist mit ihren drei Söhnen zur Kirche gekommen. "Den Zugang zur Kirche habe ich vor einigen Jahren durch die damalige Zusammenarbeit von Pastor Wedemeyer mit dem Emmaus-Kindergarten wiedergefunden. Der Kindergottesdienst war dann der nächste Schritt“, sagt sie. Ihr Sohn Jonte (9) war auch schon bei den Kinderkirchentagen dabei –und fand diese „super“ und sein Bruder Samu (6) findet den Kindergottesdienst auch toll, „weil es Spaß macht“. Am Kindergottesdienst mag Kaliske besonders „die nette Gemeinschaft und die Musik-. Es ist ein schöner Türöffner fürs Zusammensein." Und auch die Aktionen an der Kirche gefallen der Mutter und ihren Kindern.

Nächste Aktion am 27. Februar

„Insgesamt hören wir immer wieder, dass die Eltern es toll finden, wie kreativ das Team ist und sich immer wieder schöne Sachen überlegt für die Kinder – etwa Anspiele, Bastelaktionen, ansprechend aufbereitete (biblische) Geschichten“, sagt Stark. Auch, dass die Kinder miteinbezogen werden gefällt den Besuchern.

Mandy ist mit ihrer Tochter Melodie zur Kirche gekommen. Die kleine Melodie wird nun auch eine Postkarte an Freddy Fledermaus schicken. Quelle: privat

Doch am Wochenende war der Star bei den Kinder sicherlich Freddy Fledermaus, der sich bereits jetzt auf schöne Postkarten von den Wennigser Kindern freut. Die nächste Aktion des Kinderkirchen-Teams ist für Sonnabend, 27. Februar, geplant. Auch dann können sich Kinder ab 15 Uhr wieder auf eine kleine Überraschung an der Klosterkirche freuen.

Von Lisa Malecha