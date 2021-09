Alte Polizeischule verkauft: Gundlach plant Öko-Wohnquartier in der Wennigser Mark

Wennigser Mark

Grünes Licht für ein grünes Wohnprojekt. Jetzt hat auch der Landtag dem Verkauf der Flächen der ehemaligen Polizeischule in Wennigsen zugestimmt. Damit ist der Weg frei für das Bau- und Immobilienunternehmen Gundlach, das auf dem 53 Hektor großen Areal eine Siedlung in ökologischer Bauweise errichten will.

Mit dem Land Niedersachsen, das für die Fläche seit der Stilllegung der Polizeischule keine Verwendung mehr hat, konnte Gundlach schon vor einigen Wochen Einigkeit erzielen. In einem Bieterverfahren schlug das hannoversche Unternehmen mit dem Höchstgebot von 5,4 Millionen Euro gleich 14 Mitbewerber aus dem Rennen. Lediglich der Landtag musste dem Verkauf noch zustimmen. Angesichts der stattlichen Summe war dies am Ende aber wohl lediglich Formsache.

Blick von oben: Auf dem Gelände der stillgelegten Polizeischule in der Wennigser Mark soll ein ökologisches Wohnquartier entstehen. Quelle: Gundlach Bau und Immobilien

Machbarkeit von Holzbauweise wird geprüft

Mit dem Segen der Politik äußerte sich nun erstmals auch Gundlach selbst in einer Pressemitteilung zu dem Deal. Erste Konzeptüberlegungen sehen demnach „ein ökologisches Wohnquartier in idyllischer Lage“ vor. „Wir freuen uns auf diese neue Herausforderung. In der Projektentwicklung richten wir unser Augenmerk darauf, ein lebenswertes Quartier zu schaffen“, erläutert Geschäftsführer Lorenz Hansen. „Das Thema Nachhaltigkeit wird dabei eine wesentliche Rolle spielen, da setzen wir uns selbst hohe Ziele.“

Das Bauunternehmen, das am Kronsberg in Hannovers Südwesten bereits die Ökosiedlung Ecovillage errichtet, plant nun auch auf dem Areal zwischen Deister und Landesstraße einen Mix aus unterschiedlichen Wohnformen und Nutzungen unter Verwendung ökologischer Baustoffe. „Wir prüfen, ob wir das Projekt in Holzbauweise umsetzen können“, kündigt Hansen an.

Spatenstich erst in einigen Jahren

Im Vorfeld des Bieterverfahrens hatte die Gemeinde bereits ein erhebliches Mitspracherecht bei den Plänen für die laut Bürgermeister Christoph Meineke (parteilos) „hochinteressanten Liegenschaft“ beansprucht. Ihrem Wunsch nach einem Konzept, das zur städtebaulichen Entwicklung der Wennigser Mark beiträgt und sich gleichzeitig harmonisch ins Ortsbild einfügt, dürften die Gundlach-Pläne schon sehr nahe kommen.

Bis zum ersten Spatenstich werden allerdings noch einige Jahre vergehen. Um auf dem Areal Wohnnutzung zuzulassen, muss zunächst der gültige Bebauungsplan geändert werden. Viel Zeit und Geld dürfte aber vor allem das Freimachen des Geländes kosten. Dazu gehört insbesondere die Beseitigung der alten und maroden Polizeigebäude (Unterkünfte, Schulungsräume, Schießanlage, Fahrzeug- und Sporthalle sowie Tankstelle). Hinzu kommt die mögliche Sanierung von Bodenrückständen aus dem Betrieb der Tankstelle und einer vor rund 100 Jahren dort ansässigen Zündschnurfabrik.

In der Zwischenzeit möchte das Unternehmen interessierte Bürger online über das Vorhaben informieren. Auf www.auf-gute-nachbarschaft.info werden Fragen und Anregungen auf einer digitalen, öffentlichen Pinnwand gesammelt.

Von André Pichiri