Wennigsen

Miriam Gruenke mag ihren Beruf. Sie sei mit Leib und Seele Richterin, sagt sie. Sie komme gerne morgens zur Arbeit, freue sich jeden Tag darauf, mit Menschen zu tun zu haben – direkt vor Ort etwas auf einen guten Weg zu bringen. „Und das mit den Instrumenten, die das Gesetz vorsieht, um eine Lösung bei einem Problem zu finden“, sagt sie. Gruenke ist seit Ende Januar die neue ständige Vertreterin des Direktors am Amtsgericht Wennigsen.

„Ich fühle mich auch schon ganz gut angekommen“, sagt die 51-Jährige lächelnd. Sie sei von den Kolleginnen und Kollegen herzlich und offen aufgenommen worden und habe bereits ihre erste Sitzung gehabt, erzählt sie. Und das nach einer ganzen Weile ohne diesen direkten Bezug zu Fällen, denn Gruenke war zuvor fünf Jahre Referentin am niedersächsischen Justizministerium. „Man ist dann quasi abgeordnet an die Verwaltung“, erklärt sie.

„Das war auch total spannend“, sagt sie über die Zeit dort. Zunächst habe sie sich in erster Linie mit Nachwuchsgewinnung befasst. „Wie kann man junge Leute davon überzeugen, in die Justiz zu gehen? Und wer eignet sich dafür?“ Das seien dabei zentrale Fragen gewesen.

Betreuungsrecht gewinnt an Bedeutung

In der zweiten Phase habe sie dann im Bereich des Betreuungs- und Unterbringungsrechts gearbeitet, dieses aktiv mitgestaltet. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels in der Gesellschaft sei das Betreuungsrecht ein wichtiges Feld, ist Gruenke überzeugt. Die Menschen werden älter, doch was das mit sich bringt, werde immer wieder vergessen – etwa die sogenannte Vorsorgevollmacht. Wer diese nicht rechtzeitig ausgefüllt hat, kann – sollte der Fall eintreten – einen gesetzlichen Betreuer gestellt bekommen.

Besser sei es, sich rechtzeitig mit engen Vertrauten hinzusetzen und all dies in einem Dokument festzuhalten, selbst zu entscheiden, wer für was die Zuständigkeit übernehmen soll, sagt Gruenke. Ähnlich wie bei einer Patientenverfügung sei es für viele jedoch schwierig, sich mit solchen Fragen zu befassen, die mit dem eigenen Krankheitsfall oder sogar dem Tod in Verbindung stehen.

Miriam Gruenke in ihrem neuen Büro am Amtsgericht Wennigsen: Dort befasst sie sich zukünftig mit dem Familienrecht. Quelle: Janna Silinger

„Und jetzt liegen wieder blaue Akten vor mir“, erzählt die 51-Jährige zufrieden. Blau steht für Familienrecht. Auch das halte sie für ein spannendes und vielseitiges Gebiet. Es reicht von Sorgerechtsfragen über Scheidungen bis hin zum Gewaltschutz. Häufig könne sie in diesem Beruf wirklich etwas bewirken, Menschen helfen und das direkt mit erleben. „Ich gehe gern morgens in die Sitzung und freue mich, dann wirklich zu sehen, wer mir da gegenüber sitzt“, sagt Gruenke.

Kurze Wege und guter Kontakt

Die Entscheidung, nach Wennigsen zu kommen, habe sie aus mehreren Gründen getroffen. Ihr gefallen die Atmosphäre an einem kleinen Gericht, die kurzen Wege, der gute Kontakt. Und auch für das ländliche Umfeld begeistere sie sich. „Momentan wohne ich noch in Hannover“, erzählt die zweifache Mutter, die sich neben dem Beruf auch seit 30 Jahren als Hobbyschauspielerin am Mittwochtheater engagiert. Doch längerfristig spiele ihre Familie mit dem Gedanken, aus der Stadt weg und ins Calenberger Land zu ziehen.

Ohnehin habe Gruenke bis auf ein Erasmusjahr in Dublin fast ihr ganzes Leben in der Landeshauptstadt verbracht. Sie sei dort zur Schule gegangen, habe dort studiert und gearbeitet. Und nun hat für sie ein neuer Weg begonnen. Eine neue Stelle, eine neue Umgebung. Und darüber freue sie sich, sagt Miriam Gruenke.

Von Janna Silinger