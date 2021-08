Argestorf

Vom Erzeuger direkt zum Verbraucher: Landwirt Philip Noltemeyer aus Argestorf eröffnet am Sonnabend, 21. August, gemeinsam mit Ehefrau Sabrina seinen neuen Hofladen an der Calenberger Straße 12. Dort vermarkten die Noltemeyers künftig frische Produkte vom eigenen Hof und von regionalen Landwirten aus der Nachbarschaft – vom Fleisch der selbst gezüchteten Weideschweine und Saft von den Äpfeln der eigenen Streuobstwiese über saisonales Obst und Gemüse bis zu Honig aus Bredenbeck.

Weniger Masse – mehr Klasse

„Wir wollen weg von der Masse und hin zur Klasse. Nicht die Menge soll es machen, sondern die Qualität“, sagt Philip Noltemeyer. Die Verbraucher sollen wissen, woher die Ware für ihr Essen kommt. Erst im Frühjahr hat der Landwirt eine Weidehaltung für Tiere der Duroc-Schweinerasse begonnen.

„Eine robuste Rasse, die mit dem äußeren Gegebenheiten auf der Weide sehr gut klarkommt. Außerdem haben die Tiere ein exquisites und feinporiges Fleisch“, sagt der Landwirt, der auch einen Stall mit rund 2000 Tieren für den Verkauf an industrielle Schlachtbetriebe betreibt. Dieses Standbein sei derzeit noch für das wirtschaftliche Überleben wichtig.

Sabrina Noltemeyer zeigt vor dem neuen Hofladen eine Auswahl der Fleischwaren vom Noltemeyer-Hof. Quelle: Frank Hermann

Ziel der Eheleute sei es jedoch, immer mehr in Richtung einer naturnahen Landwirtschaft umzustrukturieren. „Die Menschen können unseren Schweinen auf der Weide zusehen. Von dort kommen dann auch ihre Schnitzel, Filets und Bratwürste. So schaffen wir eine große Transparenz in der regionalen Fleischproduktion“, sagt Sabrina Noltemeyer.

Derzeit stehen 50 Duroc-Schweine auf der Weide. Zur Schlachtung kommen die Tiere später nach Celle und werden dann laut Noltemeyer in einer Metzgerei in Völksen verarbeitet. Dort werde das Fleisch dann auch luftdicht verpackt – für den Verkauf im neuen Argestorfer Hofladen.

Häuschen aus Lärchenholz

Direkt vor dem Hof an der Calenberger Straße hat das Ehepaar ein rund 26 Quadratmeter großes Ladenhäuschen aus Lärchenholz und mit Spitzdach errichten lassen. Zum dörflichen Charakter passen auch die grüne Eingangstür und die Sprossenfenster. Ein Zweckbau aus Stahlbeton hätte dort nicht hingepasst, sagen die Landwirte.

Neben dem Ladengeschäft steht zudem ein hölzerner Unterstand für einen 24-Stunden-Automatenverkauf. „Dort bieten wir rund um die Uhr zum Beispiel verpacktes Grillfleisch, Wurst im Glas und künftig auch frische Eier an“, sagt Sabrina Noltemeyer. Erst in diesen Tagen hat die Landwirtsfamilie junge Legehennen für den neuen Mobilstall auf der Weide bekommen. „Die Hennen legen frühestens in zwei Wochen.“

Der Hofladen öffnet jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie jeden Sonnabend von 9 bis 13 Uhr. Vorbestellungen sind möglich per E-Mail an info@bauer-noltemeyer.de.

Von Frank Hermann