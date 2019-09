Wennigsen

Das Experiment ist geglückt: Am Freitagabend haben die jungen Theatermacher der Klosterbühne erstmals Bov Bjergs „ Auerhaus“ in der Klosterbühne aufgeführt. Bereits jetzt sind alle Plätze für die weiteren „ Auerhaus“-Aufführungen reserviert.

„ Auerhaus“ ist die erste Produktion unter dem neuen Label Werkstatttheater, das es jetzt innerhalb der Klosterbühne gibt. Neue Formen, ungewöhnliche Orte, eigene Bearbeitungen entwickeln – bei der Klosterbühne wird experimentiert. Und der Erfolg gibt dem Ensemble recht. „Wir wollen weiter machen und zusätzlich zu unserem jährlich Hauptstück ein experimentelles Stück auf die Bühne bringen“, kündigt Sprecherin Anja Fahrenbach an.

Alle Aufführungen sind ausgebucht

Neun junge Leute gehören inzwischen zum jungen Ensemble, dass „ Auerhaus“ inszeniert hat. Alle sind unter 25. Ihre Aufführung kommt frisch, jung und modern rüber – erinnert einige Zuschauer sogar an Sitcoms, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Und das obwohl es sich keinesfalls um leichte Kost handelt, die dort aufgeführt wird.

„ Auerhaus“ ist ein bewegendes Theaterstück über Freundschaft, Zusammenhalt und das Leben. Es hat viel Tempo, aber auch nachdenkliche Momente. Es um Frieder, der sich erdrückt fühlt von seinem Elternhaus und dem täglichen Trott. Das löst eine Todessehnsucht bei ihm aus, und so versucht er, sich mit Tabletten im Keller seiner Eltern zu töten.

Die Show in der Kirche bot ein einmaliges Ambiente. Quelle: Patrick Schiller

Es sei eine „großartige Premiere“ gewesen, die die junge Truppe hingelegt hat, sagt Bettina Borchert von der Klosterbühne und ergänzt: „Mit dem neuen Format des Werkstatttheaters setzen wir bewusst eine Entwicklung um, die sich in den letzten beiden Produktionen bereits angekündigt hatte: Wir experimentieren nicht nur mit ungewohnten Spielorten, wir erschließen uns eine für uns neue Theaterform, das Erzähltheater.“

Fördermittel für professionelle Regie gesucht

„ Auerhaus“ ist die erste Produktion, in der die Klosterbühne sowohl einen weiteren Spielort entdeckt und besetzt hat – nämlich die Klosterkirche – als auch dem Erzähltheater facettenreichen Raum zur Entfaltung des Plots gegeben haben. „Die Resonanz des Publikums darauf war bisher überwältigend“, sagt sie und lobt vor allem das Engagement der jungen und begeisternden Schauspieler, die ein Theaterstück auf hohem Niveau abgeliefert haben.

Doch nicht nur bei den Stücken werden neue Wege gegangen: Derzeit schaut das Team der Klosterbühne, wie die Produktion unter einer professionellen Regie gefördert werden kann. Denkbar wären Zuschüsse und Förderungen, aber auch ein Förderverein zur Finanzierung der Regie. „Die Klosterbühne an sich wird aber kein Verein werden“, betont Fahrenbach. „Wir bleiben eine offene, kirchliche Gruppe und verstehen uns auch weiterhin als Teil der Kirchengemeinde.“

Reservierungen für „Gott des Gemetzels“ sind möglich

Die jungen Theatermacher der Klosterbühne Wennigsen bringen Bov Bjergs „ Auerhaus“ am 26., 27. und 28. September auf die Bühne. Alle Vorstellungen beginnen um 19.30 Uhr. Allerdings gibt es bereits eine Warteliste für alle Aufführungen.

Turbulente Szene (von links): Lotta Wessel, Anja Fahrenbach, Rebecca Gallinat, Yorck Heerhorst, Bettina Borchert und Nele Oetchens bei den Proben zu „Gott des Gemetzels“. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Im Herbst wiederholt die Klosterbühne dann in der Kapelle auf dem Wennigser Friedhof noch einmal ihren „Gott des Gemetzels“. Die Aufführungstermine sind Mittwoch bis Sonnabend, 23., 24., 25. und 26. Oktober. Für alle vier Aufführungen können noch Plätze reserviert werden.

Schauspieler bringen „Harold und Maude“ auf die Bühne

Und noch eine dritte Inszenierung kündigen die Theatermacher an: Neues Hauptstück der Klosterbühne im Klostersaal wird „Harold und Maude“ nach dem morbid-witzigen Kultfilm aus den Siebzigern. Dann steht das gesamte Ensemble – also 19 Schauspieler – gemeinsam auf der Bühne. Premiere ist am 20. Februar 2020. Kartenreservierungen sind schon jetzt möglich.

Plätze für alle Aufführungen können unter der Telefonnummer (05103) 925192 und per E-Mail an info@kloster-bühne.de reserviert werden.

